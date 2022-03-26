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    Подоляк розповів про два скандальні процеси в Росії, які можуть знести Путіна

    Путін може не впоратися із внутрішніми заворушеннями в Росії - Подоляк розповів про два скандальні процеси в Росії, які можуть знести Путіна
    Путін може не впоратися із внутрішніми заворушеннями в Росії
    фото з відкритих джерел

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    На тлі війни Росії проти України в країні-агресорці розвиваються два скандальні процеси. І обидва вони вкрай руйнівні для режиму президента Володимира Путіна. Про це повідомляє у Telegram радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    За його словами, перший процес спостерігається в депресивних регіонах, де була спроба часткової мобілізації.

    «Однак навіть там почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація дійсно відбувається, але її організували... українські спецслужби», – зазначив він.

    Він також підкреслив, що ця заява стала спробою виправдати необхідність направити строковиків на війну проти України.

    Що стосується другого процесу, то, на думку Подоляка, він полягає в тому, що управлінська еліта вже категорично намагається сховатися від усякої публічності.

    «І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали і відправили на заслужену пенсію в той же Радбез. Найбільш органічний в цьому – (заступник голови Радбезу РФ, – ред.) Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності і шукає можливість так чи інакше втекти з «російського військового корабля», – додав він.

    Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк висловив свої припущення, чому Росія зазначає великих втрат і втрачає мотивацію воювати проти української армії.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Подоляк розповів про два скандальні процеси в Росії, які можуть знести Путіна