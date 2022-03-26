Окупанти ще раз вдарили ракетами по Львову

Пролунало ще три потужні вибухи

Місто обстріляли вдруге за пів дня

Сьогодні, 26 березня, близько 19 години Львів удруге за день зазнав ракетного удару. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

«Ще один ракетний удар по Львову. Оновлюємо інформацію», – написав Садовий.

Згодом Садовий повідомив, що в результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. Триває гасіння пожеж.

Як поінформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, пролунало три потужні вибухи.

«Ще один удар поблизу Львова 26.03.2022 о 18:55. Сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається! Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте жодної інформації, фото чи відео до офіційних повідомлень», – повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, пополудні рашисти обстріляли Львів ракетами. За свідченнями очевидців, пролунало три вибухи.

Обстріл міста відбувся після оголошення повітряної тривоги на заході України.

Внаслідок обстрілу постраждало п’ятеро людей.

Як стало відомо, внаслідок обстрілу Львова ракетами горить один із промислових об'єктів з паливом.

Раніше 18 березня окупанти випустили шість крилатих ракет по Львову з акваторії Чорного моря.

А 13 березня у Львові вперше від початку війни прогриміли вибухи.



