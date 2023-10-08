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Росія знову вдарила по Херсонщині: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія знову вдарила по Херсонщині: є постраждалі
фото з відкритих джерел

Росіяни вдарили поблизу місцевої церкви, внаслідок чого поранення отримали троє людей

Російські загарбники знову обстріляли Херсонську область та вдарили по адміністративному центру й Бериславу. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Під удар потрапив Берислав. Травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік.

Росіяни вдарили поблизу місцевої церкви, внаслідок чого поранення отримали ще троє людей: дві жінки 82 років, жінка 74 років.

«У них легкі травми. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою», – додали в ОВА.

Нагадаємо, російські війська у четвер, 5 жовтня, вкотре обстріляли Херсон. Загинуло двоє людей, зокрема працівник комунальної служби. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житлових кварталах.

Триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

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Теги: поранення Херсон обстріл окупанти

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