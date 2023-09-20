Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, окупанти тероризують Херсон: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, окупанти тероризують Херсон: ситуація в регіонах
Внаслідок обстрілів вчора зранку обласної психіатричної лікарні у селі Степанівка сталася пожежа
фото: пресслужба ДСНС

За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області 

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Полтавщина

Вночі росіяни атакували область, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – 13 обстрілів (128 вибухів). Ворог стріляв із мінометів, артилерії, гранатометів. Під вогнем – громади Новгород-Сіверського на Чернігівського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив три обстріли прикордоння. Зафіксовано 10 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Свеська та Краснопільська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 202 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Великописарівська, Білопільська, Юнаківська, Есманська громади.

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з АГС (6 вибухів), артилерії (5 вибухів) та мінометів (19 вибухів). Внаслідок обстрілів отримали поранення двоє місцевих жителів. Пошкоджено чотири домоволодіння.

Дніпропетровщина

Вночі та вранці знову під ударом рашистів – Нікопольщина. Агресор обстрілював районний центр, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 авто і лінії електропередач. Наслідки атак уточнюються. Попередньо, – люди цілі. Оборонці неба з ПвК «Схід» збили над областю два ворожих БпЛА. Вчора за день ворог двічі атакував Нікополь.

Надвечір вибух пролунав й у Новопавлівській громаді Синельниківського району. Дані щодо ушкоджень уточнюються. Поранених та загиблих немає. Також вчора вдень один БпЛА збили в небі над областю.

Запорізька область

За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 128 ударів по 24 містах та селах області. 105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського.

Ворог здійснив 5 РСЗВ-обстріліа Новодарівки, Левадного та Степового, 12 БПЛА-атак по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам, а також наніс 6 авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

Внаслідок удару ворожого дрону-камвкадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Авіаційних ударів зазнали Куп’янськ та Іванівка Ізюмського району. Під обстріл ворожої артилерії та мінометів потрапили понад 10 населених пунктів: Красне Перше, Лиман Перший, Синківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі.

Також вчора ворог завдав удару по м. Куп’янськ керованою авіабомбою. Зафіксоване влучання по переправі через р. Оскіл. Зруйновано міст та знищено 3 легкових автомобілі, в яких були люди. Загинули 4 чоловіки і 2 жінки.

Вчора ворог з мінометів обстріляв с.Одноробівка Богодухівського району. Інформація стосовно постраждалих та пошкоджень не надходила. Усього по області за добу: 6 загиблих

Луганщина

Вчора рашисти відкрили артилерійський вогонь по Невському; на території села сталися 25 вибухів. Також ворог двічі застосовував авіаційні бомби ФАБ-500. Загинула 85-річна жінка. Її домоволодіння зруйноване.

Також авіаційних та артилерійських ударів противник завдав по Білогорівці. За добу противник здійснив 144 обстрілів (536 снарядів).

Донеччина

Минулої доби під вогнем рашистів – 12 населених пунктів: Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, с.Багатир, с.Богоявленка, с.Діброва, с.Новоселівка Перша, с.Орлівка, с.Петропавлівка, с.Шахтарське.

Пошкоджено 20 житлових будинків, 6 господарчих споруд, дитячий садок, учбовий корпус ліцею, гуртожиток ліцею, 2 ЛЕП, 2 школи, будинок культури, 3 цивільних автомобіля, фельдшерський пункт, два гаражі. За добу по області — пʼятеро поранених.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 118 обстрілів (589 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстріли (23 снарядів).

Внаслідок обстрілів вчора зранку обласної психіатричної лікарні у селі Степанівка сталася пожежа. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Цивільні не постраждали. Також у Степанівці внаслідок завданих ударів постраждало 60 приватних будинків та дві 4-поверхівки.

Окупанти продовжують тероризувати Херсон. Вчора черговий удар забрав життя 49-річного сержанта поліції та 57-річного чоловіка. 33-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. армія рф поцілила по тролейбусу з пасажирами.Також внаслідок влучання загорілася складська будівля.

Вчора російська артилерія обстріляла один із вищих навчальних закладів Херсона. Через ворожий удар постраждали три херсонки. Їм надають медичну допомогу.

Удар рашистів по Тягинці: через влучання керованої авіабомби. Вчора черговий удар забрав життя 49-річного сержанта поліції та 57-річного чоловіка. 33-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. армія РФ поцілила по тролейбусу з пасажирами. Також внаслідок влучання загорілася складська будівля.

Вчора російська артилерія обстріляла один із вищих навчальних закладів Херсона. Через ворожий удар постраждали три херсонки. Їм надають медичну допомогу.

Удар рашистів по Тягинці: через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна у лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів. Люди не постраждали; Всього за добу через російську агресію дві людини загинули, ще четверо – дістали поранення.

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: росіяни громада Авдіївка Торецьк Слов’янськ завод обстріл армія окупанти вибух рятувальники Запорізька область Лиман поранення ворог втрати рашисти населення дитячий садок жінка будинок пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росія накрила вогнем Херсон
Росія накрила вогнем Херсон
Влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, окупанти тероризують Херсон: ситуація в регіонах
Влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, окупанти тероризують Херсон: ситуація в регіонах
Війна в Україні може затягнутися на роки – Bloomberg
Війна в Україні може затягнутися на роки – Bloomberg
Які нововведення щодо мобілізації підготувала влада: інфографіка
Які нововведення щодо мобілізації підготувала влада: інфографіка
Під Бахмутом оборонні можливості РФ послабилися: британська розвідка назвала причину
Під Бахмутом оборонні можливості РФ послабилися: британська розвідка назвала причину
Дрони летіли із кількох напрямків. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки
Дрони летіли із кількох напрямків. Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
45K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
43K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
43K
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
23K
Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів
14K
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту