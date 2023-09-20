Влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, окупанти тероризують Херсон: ситуація в регіонах

За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Полтавщина

Вночі росіяни атакували область, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці, внаслідок чого сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено. Станом на зараз постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – 13 обстрілів (128 вибухів). Ворог стріляв із мінометів, артилерії, гранатометів. Під вогнем – громади Новгород-Сіверського на Чернігівського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив три обстріли прикордоння. Зафіксовано 10 вибухів – з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Свеська та Краснопільська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. Зафіксовано 202 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Великописарівська, Білопільська, Юнаківська, Есманська громади.

Середино-Будська громада: здійснено обстріл з АГС (6 вибухів), артилерії (5 вибухів) та мінометів (19 вибухів). Внаслідок обстрілів отримали поранення двоє місцевих жителів. Пошкоджено чотири домоволодіння.

Дніпропетровщина

Вночі та вранці знову під ударом рашистів – Нікопольщина. Агресор обстрілював районний центр, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 авто і лінії електропередач. Наслідки атак уточнюються. Попередньо, – люди цілі. Оборонці неба з ПвК «Схід» збили над областю два ворожих БпЛА. Вчора за день ворог двічі атакував Нікополь.

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Надвечір вибух пролунав й у Новопавлівській громаді Синельниківського району. Дані щодо ушкоджень уточнюються. Поранених та загиблих немає. Також вчора вдень один БпЛА збили в небі над областю.

Запорізька область

За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 128 ударів по 24 містах та селах області. 105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського.

Ворог здійснив 5 РСЗВ-обстріліа Новодарівки, Левадного та Степового, 12 БПЛА-атак по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам, а також наніс 6 авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

Внаслідок удару ворожого дрону-камвкадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років. Надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Харківщина

Авіаційних ударів зазнали Куп’янськ та Іванівка Ізюмського району. Під обстріл ворожої артилерії та мінометів потрапили понад 10 населених пунктів: Красне Перше, Лиман Перший, Синківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі.

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Також вчора ворог завдав удару по м. Куп’янськ керованою авіабомбою. Зафіксоване влучання по переправі через р. Оскіл. Зруйновано міст та знищено 3 легкових автомобілі, в яких були люди. Загинули 4 чоловіки і 2 жінки.

Вчора ворог з мінометів обстріляв с.Одноробівка Богодухівського району. Інформація стосовно постраждалих та пошкоджень не надходила. Усього по області за добу: 6 загиблих

Луганщина

Вчора рашисти відкрили артилерійський вогонь по Невському; на території села сталися 25 вибухів. Також ворог двічі застосовував авіаційні бомби ФАБ-500. Загинула 85-річна жінка. Її домоволодіння зруйноване.

Також авіаційних та артилерійських ударів противник завдав по Білогорівці. За добу противник здійснив 144 обстрілів (536 снарядів).

Донеччина

Минулої доби під вогнем рашистів – 12 населених пунктів: Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Курдюмівка, с.Багатир, с.Богоявленка, с.Діброва, с.Новоселівка Перша, с.Орлівка, с.Петропавлівка, с.Шахтарське.

Пошкоджено 20 житлових будинків, 6 господарчих споруд, дитячий садок, учбовий корпус ліцею, гуртожиток ліцею, 2 ЛЕП, 2 школи, будинок культури, 3 цивільних автомобіля, фельдшерський пункт, два гаражі. За добу по області — пʼятеро поранених.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 118 обстрілів (589 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстріли (23 снарядів).

Внаслідок обстрілів вчора зранку обласної психіатричної лікарні у селі Степанівка сталася пожежа. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Цивільні не постраждали. Також у Степанівці внаслідок завданих ударів постраждало 60 приватних будинків та дві 4-поверхівки.

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Окупанти продовжують тероризувати Херсон. Вчора черговий удар забрав життя 49-річного сержанта поліції та 57-річного чоловіка. 33-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. армія рф поцілила по тролейбусу з пасажирами.Також внаслідок влучання загорілася складська будівля.

Вчора російська артилерія обстріляла один із вищих навчальних закладів Херсона. Через ворожий удар постраждали три херсонки. Їм надають медичну допомогу.

Удар рашистів по Тягинці: через влучання керованої авіабомби. Вчора черговий удар забрав життя 49-річного сержанта поліції та 57-річного чоловіка. 33-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізували. армія РФ поцілила по тролейбусу з пасажирами. Також внаслідок влучання загорілася складська будівля.

Вчора російська артилерія обстріляла один із вищих навчальних закладів Херсона. Через ворожий удар постраждали три херсонки. Їм надають медичну допомогу.

Удар рашистів по Тягинці: через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна у лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів. Люди не постраждали; Всього за добу через російську агресію дві людини загинули, ще четверо – дістали поранення.

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.