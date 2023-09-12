Росія обстріляла Херсонщину: серед постраждалих поліцейський

Відомо про двох поранених, один з них – поліцейський, який був при виконанні службових обов'язків

Російські війська сьогодні, 12 вересня, обстріляли село під Херсоном. Унаслідок цього поранення отримали двоє людей, серед них був поліцейський. Про це повідомляє глава Херсонської МВА Роман Мрочко.

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«Приблизно о 18:00 війська РФ здійснили обстріл села Садове, що входить до Херсонської міської територіальної громади», - повідомили в офіційному звіті.

За словами Мрочка, відомо про двох поранених, один з них – поліцейський, який був при виконанні службових обов'язків.

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Повідомляється, що чоловікам надана медична допомога.

Також Херсонська обласна адміністрація повідомила подробиці щодо обстрілу села Садове. Зазначається, що один з постраждалих, 56-річний місцевий мешканець, отримав поранення плеча та ноги. Йому надали медичну допомогу, і подальше лікування буде проводитися на амбулаторній основі.

«Ще один постраждалий – 20-річний працівник поліції. Його з травмою передпліччя та контузією шпиталізували», – пояснили в ОВА.

Також було зафіксовано обстріл села Понятівка, яке входить до складу Дар'ївської громади. Противник влучив у приватний будинок, завдавши збитків вікнам та паркану. Постраждалий, 38-річний чоловік, який перебував у сусідній будівлі, відмовився від медичної допомоги.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері, 12 вересня, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по Запорізькому району.

Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.