Кількість жертв землетрусу в Марокко перевищила 2,8 тис. осіб

Точну кількість загиблих ще не встановлено

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 6,8, який стався в Марокко, становить приблизно 2862 особи. Ще 2562 особи отримали поранення. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що марокканської операції з пошуку тих, хто вижив, приєдналися пошукові групи з Іспанії, Великої Британії та Катару.

Більшість зони землетрусу розташована у важкодоступних районах, тому точну кількість загиблих ще не встановлено. Немає також оцінок кількості зниклих безвісти.

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Незважаючи на масштаби руйнувань, рятувальники, які ведуть пошук із собаками, все ще сподіваються знайти тих, хто вижив.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 72 км (45 миль) на південний захід від Марракеша, де було пошкоджено деякі історичні будівлі у старому місті, об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Землетрус також завдав серйозних збитків історично значущій мечеті Тінмел XII століття. Більш сучасні частини Марракеша переважно залишилися неушкодженими.

За оцінками ООН, внаслідок землетрусу постраждали 300 тисяч людей.

Нагадаємо, що землетрус стався ввечері 8 вересня внаслідок косо-зворотного розлому на невеликій глибині в межах марокканського хребта Високий Атлас. Епіцентр землетрусу магнітудою 7 балів за шкалою Ріхтера розташований на глибині 18,5 км у провінції Аль-Хауз, що на південний захід від міста Марракеш. За ним пішли сотні повторних поштовхів, які завдали шкоди будівлям у селах.

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У регіоні з 1900 року не було жодного землетрусу магнітудою понад 6. Геологи кажуть, що поштовхи могли відчути на півдні Іспанії, Португалії та Алжиру.