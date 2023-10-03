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Авіабомби на Луганщині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіабомби на Луганщині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах
Росіяни здійснили два мінометних обстріли Сумщини
фото: пресслужба ДСНС

На Херсонщині під вогонь потрапило авто патрульної поліції

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (36 вибухів). Ворог із мінометів, артилерії обстрілював прикордоння Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Сьогодні зранку росіяни здійснили два мінометних обстріли. Зафіксовано сім вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (п’ять вибухів) та Зноб-Новгородська (2 вибухи) громади. Без наслідків.

Вчора протягом росіяни здійснили 13 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Шалигинська громади. Били з мінометів, артилерії, гранатометів. Також ворог здійснював пуски з гелікоптера ракет НАР. Минулося без наслідків.

Дніпропетровщина

Цієї ночі сили оборони збили над областю 13 безпілотників та крилату ракету. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів.

Продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду. Дані щодо наслідків уточнюються.

Вчора вдень від атак агресора потерпали три райони області. Зранку та вдень російська армія накривала артилерійським вогнем Нікополь. У місті пошкоджені 12 приватних будинків, гімназія і 6 господарських споруд. Ще одна – повністю зруйнована. Побиті сонячні панелі та авто. Дісталося й Великомихайлівській громаді, що у Синельниківському районі. По ній теж били з важкої артилерії.

Надвечір наші військові знищили БпЛА. Від падіння уламків у Дніпровському районі загорілася суха трава. Пожежу вогнеборці загасили. Минулося без жертв.

Запорізька область

128 ударів – минулої доби ворог атакував 22 населених пункти області. Рашисти здійснили 4 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Малої Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новодарівки, Новоданилівки, Малої Токмачки й Темирівки, а також вгатили 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.

109 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового й Кам'янського.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

Харківщина

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнав населений пункт Красне Перше Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Іванівки та Чернещини Ізюмського району. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка, Берестове.

Внаслідок ворожого ракетного обстріл вчора зранку по м. Харків пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг, теплиці в навчальному містечку ХНАУ ім. Докучаєва. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району пошкоджено три приватні домоволодіння.

Також вчора ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу с. Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства. Всього за добу по області: двоє поранених.

Луганщина

По Невському та Новолюбівці росіяни вдарили авіабомбами КАБ-500. Чотири рази – по Новолюбівці, ще двічі – по Невському. Окупанти поцілили поблизу зруйнованої ними раніше школи. Ще 30 вибухів пролунало на території навколо цих населених пунктів.

Атаки ворога відбито в районі Макіївки. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 159 обстрілів (554 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби — 12 населених пунктів: Авдіївка, с.Новоселівка Перша, с.Новоукраїнка, смт Іллінка, с.Єлизаветівка, смт. Північне, Курахове, смт Щербинівка, Гірник, с.Трудове, смт Курахівка, смт Неліпівка

Пошкоджено 23 житлових будинки, будівля радіотелевізійної вежі, ЛЕП, будівля АЗС, будівля міськводоканалу. На Донеччинаі за добу п’ятеро поранених.

Миколаївщина

Вночі фіксувалися артилерійські ворожі обстріли по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає. У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 80 обстрілів (502 снаряди), з них по м. Херсон – 9 обстрілів (60 снарядів). Вчора зранку окупанти обстріляли Золоту Балку. Там поранення отримала 59-річна місцева жителька. Її шпиталізували до медзакладу.

Внаслідок обстрілів міста Херсон вчора близько 10 ранку поранення отримали троє чоловіків, один з них – у тяжкому стані.

Крім того, під вогонь потрапило авто патрульної поліції. Постраждали двоє поліцейських. Їх госпіталізували. На жаль, у одного з них травми виявилися надто тяжкими, серце правоохоронця зупинилося на операційному столі.

У селі Велетенське Херсонського району внаслідок ворожого обстрілу сталося часткове руйнування будівлі. Постраждала 71-річна жінка, яка знаходилася в будинку під час обстрілу. Потерпілу госпіталізовано.

У Бериславському районі, перебуваючи у лісосмузі, поблизу с. Хрещенівка,  на невідомому вибуховому предметі підірвався 37-річний чоловік. Стан потерпілого – середній. Лікарі надають йому необхідну допомогу. У Чкаловому в полі на російській міні підірвалася людина. За добу по області: дві людини загинуло, семеро – дістали поранення.

Триває 587-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень

Теги: росіяни Запорізька область рятувальники Авдіївка військові Миколаїв обстріл армія окупанти Херсон жінка поранення ворог втрати рашисти Макіївка гараж населення чоловік Харків

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