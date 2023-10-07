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Окупанти обстріляли Запорізьку область касетними снарядами: є загибла та поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Запорізьку область касетними снарядами: є загибла та поранені
Наслідки обстрілу Запоріжжя, 7 жовтня 2023 рік
фото: ДСНС

Під ворожий удар потрапило село Біленьке

Російські загарбники обстріляли село Біленьке у Запорізькій області. Унаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще двоє – поранені. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Окупанти атакували Біленьке приблизно о 8:00 у суботу, 7 жовтня.

За словами Малашка, у результаті обстрілу загинула жінка. Ще дві людини поранено. Крім того, пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі.

«За попередніми даними, військовослужбовці РФ обстріляли мирне село з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню – «Главком») касетними снарядами», – заявив глава області.

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Наслідки обстрілу Запоріжжя, 7 жовтня 2023 рік
фото: ДСНС

Нагадаємо, що за даними аналітиків ISW, українські військові продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку та в районі кордону Донецько-Запорізької областей. У Запорізькій області військові незначно просунулися вперед.

До слова, триває 591-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 34 бойові зіткнення. 

Теги: поранення обстріл Запорізька область

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