Авіабомби на Луганщині, дрон-камікадзе вдарив по Марганецькій громаді: ситуація в регіонах

У прикордонному селі Сновської громади після обстрілу із артилерії сталася пожежа житлового будинку

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів (70 вибухів). Ворог обстрілював із мінометів та артилерії Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Зафіксовано також запуски 7 некерованих авіаційних ракет (вибухнули на території Семенівської громади Новгород-Сіверського району).

У прикордонному селі Сновської громади після обстрілу із артилерії сталася пожежа житлового будинку та 5 господарських будівель. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили два мінометних обстріли. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська (3 вибухи) та Середино-Будська (7 вибухів) громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 79 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади. Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджено приватний житловий будинок. Без людських жертв.

Дніпропетровщина

Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, лінії електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих. Вчора вдень ворог цілив по Нікопольщині. Дроном-камікадзе вдарив по Марганецькій громаді. Наслідки з’ясовуються. Без постраждалих.

Запорізька область

Минулої доби ворог вів вогонь по 22 містах та селах області, зафіксовано 122 удари. Окупанти вгатили 4 авіаційними бомбами по Оріхову й Новодарівці, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Полтавки, Новодарівки та Степового, а також 9 БПЛА-атак Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Темирівки й Малих Щербаків.

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99 артобстрілів прийшлися по території Ольгівського, Червоного, Чарівного Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина

Цієї ночі ворог завдав удару по смт Борова Ізюмського району, попередньо – керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища, пошкодження зазнали 2-поверховий житловий будинок, приміщення поліції, дитсадка, будівля Борівського районного центру зайнятості та будинку культури. Постраждала жінка 70 років, тримала незначні ушкодження, госпіталізації не потребувала.

Вчора внаслідок обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Інформація щодо потерпілих та руйнування ще уточнюється.

Внаслідок мінометного обстрілу с. Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи. Вчора також рашисти обстріляли з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району: пошкоджено сім приватних будинків, гараж.

Внаслідок обстрілу с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлю Івашківського інкубатору та будівлю Івашківського Спиртзаводу.

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У м. Куп’янськ облстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Також вчора пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу с. Тихе Чугуївського району.

Луганщина

Внаслідок артилерійського обстрілу на околицях Невського зафіксовано близько 30 вибухів. В центрі села розірвалися чотири авіабомби КАБ-500. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали також Макіївка та Білогорівка.

Не припиняються й авіаційні удари; черговий – неподалік Новоселівського. За добу противник здійснив 151 обстріл (554 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – дев'ять населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, смт Вишневе, смт Очеретине, с.Ясна Поляна, с.Єлизаветівка, с.Іллінівка, с.Шахтарське.

Пошкоджено 26 житлових будинків (з них сім – багатоквартирні), господарча споруда, магазин, чотири цивільні автомобіля, 5 вантажних автомобілів, два автобуси, два автопричепи, 8 гаражів, дві ЛЕП, будівля цеху. На Донеччинаі за добу: семеро поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає. Вдень артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 100 обстрілів (699 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (39 снарядів). Вчора окупанти вкрили вогнем Чорнобаївку. Внаслідок обстрілу пошкоджено житло людей, освітні заклади, адмінбудівлі. На щастя, обійшлося без жертв.

Вночі по Інгульцю зафіксовано три «прильоти» артилерії. Ворожими снарядами знищено адмінбудівлю та бібліотеку, пошкоджено церкву, пошту та агропідприємство. Під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті Херсона. Пошкоджено оселі херсонців, автівки та бутики. Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали.

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У Зміївці росіяни обстріляли житловий будинок. Поранень зазнав 65-річний чоловік. Через російський обстріл Кіндійки поранення отримали 54-річна та 65-річна жінки та 63-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу Херсона вчора вдень легких поранень зазнав 49-річний чоловік.Окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці. Поранень зазнали шестеро людей. Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі.

Внаслідок обстрілу Білозерки поранень зазнали 46-річна жінка, 41-річний та 45-річний чоловіки. Окупанти здійснили артилерійський обстріл с. Веселе. Поранень зазнала 81-річна жінка. Поблизу села Новокаїри під час ворожого обстрілу поранень зазнав 52-річний чоловік. Всього за добу по області: одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

Триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.