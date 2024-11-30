Повінь у Малайзії: троє загиблих, сотні тисяч людей евакуйовано

Люди у Малайзії пересуваються по воді

Сильні дощі та шторми спичинили стихійне лихо у Малайзії

Сильна повінь, викликана зливами в Малайзії, змусила понад 122 тис. людей евакуюватися по всій країні. Як пише BBC, внаслідок стихійного лиха також загинули троє людей.

Рятувальні служби попереджають: кількість жертв може зрости, оскільки попередження про сильні дощі та шторми залишається актуальним.

Тисячі співробітників екстрених служб направлені на допомогу постраждалим, для яких вже організовано 679 тимчасових сховищ. Відеокадри з постраждалих районів демонструють затоплені автомобілі та будинки, а місцеві жителі змушені пересуватися до пояса у воді. На даний момент кількість евакуйованих перевищує показник 2014 року, коли сталася одна з найсильніших повеней у країні.

Повінь, що почалася на початку тижня, найсильніше торкнулася північно-східного штату Келантан, що межує з Таїландом. За даними Національного агентства боротьби зі стихійними лихами, 63% усіх евакуйованих припадає на цей штат.

Стихія також торкнулася інших штатів: Тренггану, Кедах, Негері-Сембілан, Перліс, Селангор, Джохор, Мелаку і Перак.

У відповідь на кризу прем'єр-міністр заборонив членам свого кабінету йти у відпустку, щоб зосередитись на ліквідації наслідків. Заходи з управління стихійними лихами спрямовані в регіони, які найбільше постраждали від розгулу стихії.