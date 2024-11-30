Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Повінь у Малайзії: троє загиблих, сотні тисяч людей евакуйовано

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Повінь у Малайзії: троє загиблих, сотні тисяч людей евакуйовано
Люди у Малайзії пересуваються по воді
фото із відкритих джерел

Сильні дощі та шторми спичинили стихійне лихо у Малайзії

Сильна повінь, викликана зливами в Малайзії, змусила понад 122 тис. людей евакуюватися по всій країні. Як пише  BBC, внаслідок стихійного лиха також загинули троє людей.

Рятувальні служби попереджають: кількість жертв може зрости, оскільки попередження про сильні дощі та шторми залишається актуальним.

Тисячі співробітників екстрених служб направлені на допомогу постраждалим, для яких вже організовано 679 тимчасових сховищ. Відеокадри з постраждалих районів демонструють затоплені автомобілі та будинки, а місцеві жителі змушені пересуватися до пояса у воді. На даний момент кількість евакуйованих перевищує показник 2014 року, коли сталася одна з найсильніших повеней у країні.

Повінь, що почалася на початку тижня, найсильніше торкнулася північно-східного штату Келантан, що межує з Таїландом. За даними Національного агентства боротьби зі стихійними лихами, 63% усіх евакуйованих припадає на цей штат.

Стихія також торкнулася інших штатів: Тренггану, Кедах, Негері-Сембілан, Перліс, Селангор, Джохор, Мелаку і Перак.

У відповідь на кризу прем'єр-міністр заборонив членам свого кабінету йти у відпустку, щоб зосередитись на ліквідації наслідків. Заходи з управління стихійними лихами спрямовані в регіони, які найбільше постраждали від розгулу стихії.

Теги: міністр стихійні лиха Малайзія повінь дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України
Світовий банк виділяє Україні $750 млн: на що підуть кошти
8 листопада, 09:16
Південна Корея розглядає варіанти допомоги Україні
На тлі вступу КНДР у війну проти України Південна Корея розглядає «багато варіантів» допомоги ЗСУ
3 листопада, 04:11
Іспанія потерпає від наслідків руйнівної повені
Кількість жертв повеней в Іспанії невпинно зростає
4 листопада, 08:04
Подружжя, що загинуло від повені в штаті Міссурі, працювало на виборчій дільниці
У США загинули два працівники виборчої комісії
6 листопада, 08:23
56-річний Марчел Чолаку активно підтримує Україну
Вибори президента Румунії: За результатами екзитполів у першому турі лідирує чинний прем'єр-міністр
25 листопада, 01:09
Політик також підкреслив, що теперішня система безпеки не забезпечує Європі «необхідного рівня захисту»
Євросоюзу потрібна власна армія? Прем’єр-міністр Люксембургу виступив із заявою
6 листопада, 16:07
Герман Галущенко під час виступу на міжнародній виставці-конференції «ReBuild Ukraine Construction and Energy»
Що потрібно Україні, аби ремонт енергетики не був «бігом по колу»? Міністр енергетики відповів
15 листопада, 16:00
США відповіли Китаю під час Радбезу ООН щодо його слів про війну в Україні
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН
19 листопада, 02:35
Тахов: Надходження українського меду «за дуже низькими цінами» чинить великий тиск на ціни болгарського меду
Не лише яйця та цукор. Болгарія просить ЄС обмежити імпорт ще одного українського товару
19 листопада, 18:44

Соціум

Росіяни застрягли на лайнері посеред льодів Антарктиди: подробиці від Times
Росіяни застрягли на лайнері посеред льодів Антарктиди: подробиці від Times
Повінь у Малайзії: троє загиблих, сотні тисяч людей евакуйовано
Повінь у Малайзії: троє загиблих, сотні тисяч людей евакуйовано
Сирійські повстанці дійшли до міста Хама
Сирійські повстанці дійшли до міста Хама
Нетверезий угорець проїхався автівкою по залізничній колії
Нетверезий угорець проїхався автівкою по залізничній колії
Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні
Шольц зробив гучну заяву про передачу ракет Taurus Україні
Війська Башара Асада заявили про відхід із Алеппо
Війська Башара Асада заявили про відхід із Алеппо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
49K
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
26K
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
16K
Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається
5062
День Андрія: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Сьогодні, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua