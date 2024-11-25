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Вибори президента Румунії: у першому турі перемогу здобув чинний прем'єр-міністр

Ірина Бура
glavcom.ua
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Вибори президента Румунії: у першому турі перемогу здобув чинний прем'єр-міністр
56-річний Марчел Чолаку активно підтримує Україну
фото з відкритих джерел

Марсель Чолаку лідирує із близько 25% голосів

У Румунії 24 листопада відбувались президентські вибори. Згідно з першими результатами екзитполів, прем’єр-міністр Румунії і лідер Соціал-демократичної партії (PSD) Марсель Чолаку лідирує із близько 25% голосів.

Найбільш вірогідно, за даними екзитполів, у другому турі Чолаку змагатиметься з Єленою Ласконі, очільницею партії «Союз порятунку Румунії», яка отримала 18% голосів виборців.

Представник правих Джордже Сіміон попередньо набрав 15% голосів.

Вибори президента Румунії: у першому турі перемогу здобув чинний прем'єр-міністр фото 1

56-річний Марчел Чолаку є лідером Соціал-демократичної партії Румунії. Він активно підтримує Україну, зокрема, її вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Зазначимо, якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, то 8 грудня відбудеться другий тур виборів президента, у якому візьмуть участь два кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, у Румунії стартував перший тур президентських виборів. У виборах беруть участь 13 кандидатів, і жоден із них, судячи з останніх соціологічних опитувань, не набере необхідної кількості голосів для перемоги в першому турі. Фаворитом першого туру є чинний прем'єр-міністр Румунії, соціал-демократ Марчел Чолаку (25%). Його головний конкурент – лідер ультраправого Союзу за єдність румунів (AUR) Джордж Сіміон (19%).

Як повідомлялося, 1 грудня в Румунії також відбудуться парламентські вибори, а 8 грудня, якщо буде необхідно, пройде другий тур президентських виборів.

До слова, Росія активно намагається впливати на виборчий процес у Румунії, сприяючи певним політичним силам, а також кандидатам на посаду президента. Про це повідомляло Digi24 з посиланням на джерела.

А Конституційний суд Румунії відсторонив від президентських виборів Діану Шошоаке, лідерку невеликої ультранаціоналістичної проросійської партії «SOS Румунія».

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Теги: росія міністр вибори Конституційний суд Румунія партії президент

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