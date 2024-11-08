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Світовий банк виділяє Україні $750 млн: на що підуть кошти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Світовий банк виділяє Україні $750 млн: на що підуть кошти
Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України
фото з відкритих джерел

Шмигаль подякував керівництву Світового банку та міжнародним партнерам за підтримку України в умовах повномасштабної війни

Світовий банк надає Україні $750 млн для підтримки інституційних реформ. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю у Telegram. 

«Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 750 млн доларів. Кошти будуть надані в межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Частина цієї суми буде виділена з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується урядом Японії», – написав Шмигаль.

З його слів, реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Реформи у межах проєкту спрямовані на покращення ефективності управління публічними інвестиціями та державними фінансами. У разі потреби фінансування може бути збільшене.

«Вдячні керівництву Світового банку й нашим міжнародним партнерам за цю важливу підтримку України в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія», – вказав прем'єр.

Нагадаємо, Світовий банк заявив про сповільнення росту економіки України в наступному році. За прогнозом, в Україні значні збитки від вторгнення Росії та масштабних перебоїв з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року та 2% у 2025 році.

Раніше рада директорів Світового банку затвердила цього тижня створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше $10 млрд.

Як повідомлялося, група Світового банку перевела Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, що пов'язано з економічним зростанням країни у 2023 році.

До слова, згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг у травні цього року становив $315 трлн.

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Теги: росія міністр Світовий банк фінансування послуги Денис Шмигаль Європейський союз

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