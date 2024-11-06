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Євросоюзу потрібна власна армія? Прем’єр-міністр Люксембургу виступив із заявою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Євросоюзу потрібна власна армія? Прем’єр-міністр Люксембургу виступив із заявою
Політик також підкреслив, що теперішня система безпеки не забезпечує Європі «необхідного рівня захисту»
фото: AFP

«Вторгнення Росії до України показало, що загроза для Європи реальна і потребує негайних дій»

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден виступив із пропозицією про створення спільної європейської армії для забезпечення безпеки в Європі у разі скорочення підтримки з боку США. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами Фрідена, власні збройні сили можуть стати для Європи надійною опорою та міцним союзником НАТО, а також підвищити стратегічну незалежність регіону.

Фріден зазначив, що європейська армія повинна бути сумісною з військами НАТО і слугувати «сильним та незамінним союзником» Сполученим Штатам. Першим кроком він запропонував організувати «коаліцію охочих» країн ЄС для початку роботи над спільною обороною.

На його думку, вторгнення Росії до України показало, що загроза для Європи реальна і потребує негайних дій. Фріден застеріг, що, без організованої спільної оборони, Європа може опинитися вразливою у разі необхідності захищати себе або своїх сусідів.

З 2007 року в ЄС існують бойові групи по 1500 осіб, проте їх жодного разу не використовували для оперативних дій. Фріден зазначив, що цей досвід не повинен зупиняти Європу у подальших спробах організувати оборону, адже світ і характер загроз суттєво змінилися.

Політик також підкреслив, що теперішня система безпеки не забезпечує Європі «необхідного рівня захисту». Через це він закликав європейських лідерів почати роботу над створенням власної армії, яка могла б оперативно реагувати на сучасні виклики.

До слова, ЄС може покарати Польщу за рекордні військові витрати, про що повідомив міністр фінансів Польщі.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

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Теги: міністр армія війна Європа Дональд Трамп незалежність військові

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