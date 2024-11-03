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На тлі вступу КНДР у війну проти України Південна Корея розглядає «багато варіантів» допомоги ЗСУ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На тлі вступу КНДР у війну проти України Південна Корея розглядає «багато варіантів» допомоги ЗСУ
Південна Корея розглядає варіанти допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Південна Корея заявила, що уважно слідкує за тим, що отримає Москва від Пхеньяну для війни проти України

Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю Києву. Як повідомляє Reuters, ця заява південнокорейського міністра пролунала на пресконференції в Оттаві.

Він підкреслив, що Сеул буде уважно стежити за ступенем участі північнокорейських військових у війні та за тим, яку відповідь отримає Пхеньян від Москви.

«Зокрема, ми будемо спостерігати за рівнем участі північнокорейських сил у війні та якою буде послуга за послугу, яку Північна Корея отримає від Росії. Усі ці фактори ми врахуємо перед ухваленням конкретних рішень», – пояснив міністр.

Раніше неназваний південнокорейський посадовець заявив, що, ймовірно, Пхеньян отримає від Москви «компенсацію» у вигляді військових та цивільних технологій, оскільки КНДР прагне запустити супутник-шпигун і вдосконалити свої міжконтинентальні балістичні ракети.

До слова, наслідки прямої участі Північної Кореї у війні Росії проти України на стороні Москви можуть перевищити межі бойових дій. Це, зокрема, може суттєво вплинути на стабільність на Корейському півострові та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Такі висновки зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Нагадаємо, Південна Корея посилила санкції проти КНДР, обмеживши доступ до компонентів і хімічних речовин, які необхідні для створення твердопаливних балістичних ракет.

Як стало відомо, США хочуть використати вплив Китаю на Північну Корею, щоб змусити КНДР повернути свої війська, направлені до Росії для участі в повномасштабній війні проти України.

Раніше стало відомо, що ЗСУ вперше вдарили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області.

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Теги: міністр Південна Корея військові Північна Корея Москва балістичні ракети війна

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