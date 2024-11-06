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У США загинули два працівники виборчої комісії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У США загинули два працівники виборчої комісії
Подружжя, що загинуло від повені в штаті Міссурі, працювало на виборчій дільниці
фото: Reuters

Дорожній патруль штату Міссурі знайшов двох жертв повені

Унаслідок сильної повені в штаті Міссурі у вівторок, 6 листопада, загинуло подружжя: 70-річний чоловік і 73-річна жінка. Вони були працівниками виборчих дільниць. Про це повідомляє CNN.

Подружжя загинуло через швидке підвищення рівня води внаслідок штормів, які пройшли в цьому районі напередодні ввечері.

Дорожній патруль штату Міссурі знайшов двох жертв повені, які потонули в Бівер-Крік після того, як їхній автомобіль знесло з дороги.

«Вони були чудовими людьми, які жертвували своїм часом, щоб служити своїй громаді», – прокоментували інцидент у виборчій комісії.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Зазначимо, що наразі кандидат від Респуліканської партії Дональд Трамп перемагає у більшості так званих «хитких» штатів на виборах президента США. Такими є попередні результати підрахунку голосів.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

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Теги: смерть стихійні лиха США жінка вибори у США повінь чоловік

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