У США загинули два працівники виборчої комісії

Подружжя, що загинуло від повені в штаті Міссурі, працювало на виборчій дільниці

Дорожній патруль штату Міссурі знайшов двох жертв повені

Унаслідок сильної повені в штаті Міссурі у вівторок, 6 листопада, загинуло подружжя: 70-річний чоловік і 73-річна жінка. Вони були працівниками виборчих дільниць. Про це повідомляє CNN.

Подружжя загинуло через швидке підвищення рівня води внаслідок штормів, які пройшли в цьому районі напередодні ввечері.

Дорожній патруль штату Міссурі знайшов двох жертв повені, які потонули в Бівер-Крік після того, як їхній автомобіль знесло з дороги.

«Вони були чудовими людьми, які жертвували своїм часом, щоб служити своїй громаді», – прокоментували інцидент у виборчій комісії.

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Зазначимо, що наразі кандидат від Респуліканської партії Дональд Трамп перемагає у більшості так званих «хитких» штатів на виборах президента США. Такими є попередні результати підрахунку голосів.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.