Що потрібно Україні, аби ремонт енергетики не був «бігом по колу»? Міністр енергетики відповів

Галущенко: «Ключовою проблемою, яку всі добре розуміють, є те, що ми маємо повністю закрити наше небо від повітряних атак»

Україна найбільше потребує від західних партнерів систем ППО для захисту неба від обстрілів Росії. Про це в інтервʼю Укрінформу у кулуарах міжнародної виставки-конференції «ReBuild Ukraine Construction and Energy» у Варшаві сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

«ППО. Система ефективного захисту є головним питанням. До речі, мої колеги-міністри енергетики теж багато про це публічно говорили на конференції», – зазначив Галущенко, відповідаючи на запитання, яка допомога Україні потрібна від західних партнерів.

Він назвав це «хороший знаком», адже всі добре знають, що відремонтована й відновлена у 2023 році інфраструктура для стабільного проходження зими минулого року, на жаль, знову була знищена у цьому році.

«Тепер ми зробили чергову масштабну ремонтну кампанію. Але якщо відновлену інфраструктуру знову буде знищено, то це своєрідний біг по колу: ти ремонтуєш, а росіяни знищують її знову і знову. Звісно, ми у будь-якому разі все ремонтуватимемо, але ключовою проблемою, яку всі добре розуміють, є те, що ми маємо повністю закрити наше небо від повітряних атак», – наголосив Галущенко.

Він додав, що у схожому тоні висловлювалися на конференції міністри енергетик багатьох країн.

За його словами, рівень зацікавленості енергетичним сектором України серед іноземних партнерів збільшується. Навіть якщо порівняти з минулорічною конференцією з відбудови України, то на цій представлено набагато більше компаній – близько 600 з понад 40 країн світу.

«Надзвичайно важливо, що на конференції було дуже багато бізнесу, який хоче працювати в Україні. Є бізнес, що вже присутній в енергетичному секторі України, а є такий, який хоче прийти в нашу країну. Ключовою є підтримка, яку ми відчуваємо, вона реальна. Це підтримка проєктів, що реалізовуються як на рівні бізнесу, так і на рівні урядів», – сказав міністр енергетики.

Нагадаємо, запроваджені у середу обмеження електропостачання для бізнесу були тимчасовими, про повернення графіків відключення світла наразі не йдеться. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів виданню «Новини.LIVE», коментуючи обмеження енергопостачання для непобутових споживачів. Він наголосив, що обмеження енергопостачання для непобутових споживачів, запроваджені у середу, тимчасові. Водночас він зауважив, що разом із цим різко зменшився імпорт електроенергії в Україну.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляли, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.