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Позашлюбна дочка Шойгу може втратити громадянство Литви

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Позашлюбна дочка Шойгу може втратити громадянство Литви
Позашлюбна дочка Шойгу Дар'я отримала громадянство Литви в 2019 році
фото з відкритих джерел

ЗМІ пишуть, що неповнолітня має проблеми через подвійне громадянство 

Неповнолітню позашлюбну доньку міністра оборони Росії Сергія Шойгу можуть позбавити громадянства Литви, повідомляє Литовське національне радіо і телебачення (LRT).

За інформацією журналістів, мати дітей Шойгу з 2017 року мала посвідку на проживання в Литві, оскільки вийшла заміж за бізнесмена Адольфоса Камінскаса. Її діти також отримали литовське громадянство. Пізніше вітчим ймовірних дітей Шойгу отримав російське громадянство.

У департаменті міграції країни сказали журналістам, що, дізнавшись про це, вони направили чоловікові листа з проханням пояснити своє подвійне громадянство, про яке той не повідомив відповідним органам. Йому загрожує позбавлення литовського громадянства. За словами представника Департаменту міграції, також вирішуватиметься питання про громадянство дочки Шойгу і падчерки Камінскаса.

«Особі направлено повідомлення з вимогою надати аргументи, що обґрунтовують право на подвійне громадянство, у встановлений законом термін. На це дається пів року. Якщо цього не зробити у встановлений термін, зазвичай ухвалюється рішення про позбавлення особи литовського громадянства», – сказав представник Департаменту Рокас Пукінскас.

Раніше LRT опублікувало результати журналістського розслідування, згідно з яким, позашлюбна дочка Шойгу Дар'я отримала громадянство Литви в 2019 році.

За даними розслідувачів, колишня коханка Шойгу Олена Шебунова раніше працювала бортпровідницею МНС Росії, де познайомилась із Шойгу, тодішнім очільником цього міністерства. У стосунках Шойгу з Шебуновою народилися двоє позашлюбних дітей – син Данило (2001 р. н.) і дочка Дар'я (2008 р. н.). 

Днями стало відомо, що російська підприємниця Олена Камінскас (Шебунова), яку видання The Insider називає матір'ю позашлюбних дітей Сергія Шойгу, перебуває у шлюбі з громадянином Литви і позивається до литовського уряду через анулювання її посвідки на проживання.

У 2022 екскоханку Шойгу позбавили посвідки, Камінскас подала заяву на оскарження цього рішення. Департамент міграції Литви надав LRT висновок, що присутність Олени Камінскас небажана, оскільки «становить загрозу національній безпеці країни через зв'язок з російською владою».

Олена та Адолфас двічі за цей рік покидали Литву більш ніж на пів року, а в серпні 2022 заявили про свій переїзд до РФ. Сам Адолфас отримав паспорт Росії ще у 2022 році.

Раніше The Insider також повідомляв, що Адолфас Камінскас до знайомства з Оленою був простим підприємцем, але після одруження з жінкою швидко розбагатів та став бенефіціаром кількох литовських підприємств, його активи складають майже €20 млн. Сама Олена володіє кількома великими російськими підприємствами, які співпрацюють з міністерством оборони РФ. 

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Теги: громадянство дочка радіо розслідування телебачення Сергій Шойгу

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