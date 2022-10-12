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У рази більше, ніж каже Шойгу. Російські ЗМІ назвали цифру втрат армії агресора

Надія Клочко
glavcom.ua
У рази більше, ніж каже Шойгу. Російські ЗМІ назвали цифру втрат армії агресора
За даними ЗМІ, втрати армії РФ можуть сягати 90 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Реальна цифра безповоротних втрат Росії у війні проти України близька до даних, які раніше оприлюднила Британія

Безповоротні втрати російської армії в Україні можуть становити понад 90 тис. осіб. Про це повідомляє російське медіа «Важные истории» з посиланням на два джерела: одне – колишній офіцер російських спецслужб, другий – чинний офіцер Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Видання зазначає, що до безповоротних втрат відносять убитих, які зникли безвісти, померли від ран у госпіталях, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби.

«Озвучена нашими співрозмовниками цифра близька до даних, які на початку вересня назвав міністр оборони Великої Британії. За словами Бена Воллеса, в Україні було вбито понад 25 тис. російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії британське Міноборони оцінювало у понад 80 тис. осіб», – йдеться у публікації.

Зазначимо, що російське міноборони востаннє звітувало про втрати у вересні. Тоді Сергій Шойгу заявив, що в Україні загинуло нібито 5937 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 жовтня загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали приблизно 63 380 військових. 

Зазначимо, раніше кремлівський диктатор Володимир Путін публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

До слова, британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні.

За даними Politico, політичні опоненти російського диктатора Володимира Путіна вперше вважають імовірною його відставку. У РФ вже сперечаються щодо того, хто може замінити главу Кремля. 

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Теги: війна росія окупанти

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