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Мати дітей Шойгу судиться з Литвою через анулювання посвідки на проживання, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Мати дітей Шойгу судиться з Литвою через анулювання посвідки на проживання, – ЗМІ
Позашлюбна дочка Шойгу має громадянство Литви
фото із відкритих джерел

Журналісти виявили у позашлюбної неповнолітньої доньки міністра оборони Росії Сергія Шойгу литовське громадянство

Російська підприємниця Олена Камінскас (Шебунова), яку видання The Insider називає матір'ю позашлюбних дітей Сергія Шойгу, перебуває у шлюбі з громадянином Литви і позивається до литовського уряду через анулювання її посвідки на проживання. Про це 16 жовтня повідомило Литовське національне радіо та телебачення (LRT). 

Журналісти виявили, що позашлюбна донька Шойгу Ксенія отримала громадянство у 2019 році – після того, як екскоханка міністра оборони РФ, Олена Камінскас (Шебунова), вийшла заміж за литовського бізнесмена Адолфаса Камінскаса. Саме він визнав дівчинку своєю донькою та подав заяву на отримання нею литовського громадянства.

У 2019 році видання The Insider опублікувало інформацію, що у Сергія Шойгу та Олени Шебунової є двоє позашлюбних дітей – донька Ксенія та син Данило. У 2017 Шебунова отримала тимчасову посвідку на проживання в Литві, а у 2019 одружилася з литовцем Адольфасом Камінскасом, внаслідок чого її донька Ксенія отримала литовське громадянство. LRT зазначає, що Олена підтримувала зв'язок з Шойгу до 2021 року.

У 2022 екскоханку Шойгу позбавили посвідки, Камінскас подала заяву на оскарження цього рішення. Департамент міграції Литви надав LRT висновок, що присутність Олени Камінскас небажана, оскільки «становить загрозу національній безпеці країни через зв'язок з російською владою».

Олена та Адолфас двічі за цей рік покидали Литву більш ніж на пів року, а в серпні 2022 заявили про свій переїзд до РФ. Сам Адолфас отримав паспорт Росії ще у 2022 році.

Раніше The Insider також повідомляв, що Адолфас Камінскас до знайомства з Оленою був простим підприємцем, але після одруження з жінкою швидко розбагатів та став бенефіціаром кількох литовських підприємств, його активи складають майже €20 млн. Сама Олена володіє кількома великими російськими підприємствами, які співпрацюють з міністерством оборони РФ. 

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