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Шойгу «зливають»: російський опозиціонер про «розклади» в оточенні Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу «зливають»: російський опозиціонер про «розклади» в оточенні Путіна
Формується небезпечний для Путіна альянс
фото: росЗМІ

Ходорковський: «Те, що до влади у якийсь час може прийти військова хунта, група друзів-товаришів, – це цілком реально»

У найближчому оточені російського диктатора Володимира Путніа назріває бунт. Очільник «вагнерівців» Євген Пригожин та глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров прагнуть змістити міністра оборони Сергія Шойгу. Про це заявив російський опозиційний політик Михайло Ходорковський.

За словами опозиціонера, Пригожин вже давно хотів взяти контроль над фінансовими потоками Міноборони РФ та «злити» Шойгу. Водночас наступник Шойгу може стати наступником Путіна.

Ходорковський зауважив, що просто на очах формується небезпечний для Путіна альянс Кадирова, Пригожина, директора Федеральної служби військ нацгвардії РФ Віктора Золотова та акційонера банку «Росія» Юрія Ковальчука. Не виключено, що в РФ до влади прийде військова хунта.

«Те, що до влади у якийсь час може прийти військова хунта, група друзів-товаришів, – це цілком реально. Але владу вони не втримають довго. Загалом, welcome», – зазначив Ходорковський.

Як повідомлялося, у вищому ешелоні російської влади існують розбіжності щодо політики російського диктатора Володимира Путіна. Про це свідчать нові дані американської розвідки в поєднанні з коментарями російських офіційних осіб.

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Теги: Рамзан Кадиров Сергій Шойгу росія путін Міноборони

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