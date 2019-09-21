Прем’єру Ірландії вручили пляшечку святої води перед зустріччю з Джонсоном



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Прем’єр-міністр Борис Джонсон зустрівся з Лео Варадкаром Фото: Getty Images

Ірландський прем’єр має зустрітися із Джонсоном у вівторок у Нью-Йорку в рамках засідання Генасамблеї ООН

Ірландський парафіяльний священик вручив прем’єр-міністру країни Лео Варадкару перед його зустріччю з главою британського уряду Борисом Джонсоном пляшечку освяченої води.

Про це повідомляє Роlitico.

«Парафіяльний священик Річард Гіббонс із заходу Ірландії вручив жартома ірландському прем’єру Лео Варадкару пляшечку освяченої води для «додаткового захисту» перед зустріччю урядовця із британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном», – йдеться в повідомленні.

На це Варадкар, як повідомляється, теж жартома відповів: «Я повинен вилити це на нього?».

Розмова відбулася під час відкриття злітно-посадкової смуги в місцевому аеропорту на заході Ірландії. Отець Гіббонс освятив злітно-посадкову смугу під час церемонії.

Ірландський прем’єр має зустрітися із Джонсоном у вівторок у Нью-Йорку в рамках засідання Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, питання митного режиму на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією, яка є частиною Великої Британії, є одним із найбільш суперечливих у процесі Brexit.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Ірландії Лео Варадкар повідомив про великі розбіжності між Великобританією і Європейським союзом щодо Brexit.