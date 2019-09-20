США видали візи президенту і міністру закордонних справ Ірану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Ірану Хасан Рухані

Іранські лідери вже отримали американські візи

Сполучені Штати Америки видали візи президенту Ірану Хасану Рухані і міністру закордонних справ Мухаммеду Джаваду Заріфа для участі в Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Про це агентству Reuters повідомили в представництві Ірану в ООН.

За словами представника Ірану, іранські лідери вже отримали американські візи.

За даними ЗМІ, США запропонували організувати зустріч президента Дональда Трампа і президента Ірану Хасана Рухані на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану.

Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

Перед цим Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.