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    У світі

    США видали візи президенту і міністру закордонних справ Ірану

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    Президент Ірану&nbsp;<span>Хасан Рухані</span> - США видали візи президенту і міністру закордонних справ Ірану
    Президент Ірану Хасан Рухані

    Іранські лідери вже отримали американські візи

    Сполучені Штати Америки видали візи президенту Ірану Хасану Рухані і міністру закордонних справ Мухаммеду Джаваду Заріфа для участі в Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

    Про це агентству Reuters повідомили в представництві Ірану в ООН.

    За словами представника Ірану, іранські лідери вже отримали американські візи.

    За даними ЗМІ, США запропонували організувати зустріч президента Дональда Трампа і президента Ірану Хасана Рухані на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

    Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп доручив міністерству фінансів США розширити санкції проти Ірану.

    Напередодні Іран попередив США про відсіч у випадку атаки.

    Раніше Трамп звинуватив Іран у брехні щодо атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

    Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

    Перед цим Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

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