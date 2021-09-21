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    Прем'єр Британії зажадав від Росії видати підозрюваних в отруєнні Скрипаля

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    &laquo;Боширов&raquo;, &laquo;Петров&raquo; і &laquo;Федотов&raquo; підозрюються в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля - Прем'єр Британії зажадав від Росії видати підозрюваних в отруєнні Скрипаля
    «Боширов», «Петров» і «Федотов» підозрюються в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля
    фото: Bellingcat

    Ну думку Джонсона, Москва має розуміти прагнення Лондона здійснити правосуддя

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Російська Федерація повинна видати трьох своїх громадян, які підозрюються в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля у 2018 році. Про це повідомляє Sky News.

    Ну думку Джонсона, Москва має розуміти прагнення Лондона здійснити правосуддя.

    За його словами, слідству вдалося ідентифікувати ще одного підозрюваного у цій справі.

    «Цю людину звуть Денис Сергєєв. Хочу сказати з цього приводу лише те, що, на нашу думку, всі підозрювані повинні бути видані та постати перед правосуддям», – зазначив Джонсон.

    Нагадаємо, 21 вересня британська поліція назвала ім’я третього підозрюваного в отруєнні Сергія Скрипаля. Поліція стверджує, що цю людину звуть Денис Сергєєв, хоча він користувався псевдонімом «Сергій Федотов»

    Нагадаємо, член міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, болгарський журналіст Христо Ґрозев у травні повідомив, що агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль.

    Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

    Теги: розвідка Росія ГРУ отруєння Велика Британія правосуддя Сергій Скрипаль Борис Джонсон
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    Прем'єр Британії зажадав від Росії видати підозрюваних в отруєнні Скрипаля