Агентів ГРУ Мішкіна і Чепігу підвищили, вони працюють на Кремль – Bellingcat

Востаннє Мішкін і Чепіга з’являлися на публіці у вересні 2018 року в інтерв’ю телеканалу Russia Today

Офіцери російської військової розвідки Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга, підозрювані владою Великої Британії в замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочку, а також підозрювані чеською владою в організації вибуху в містечку Врбетиці, отримали підвищення і наразі працюють на Кремль. Про це заявив член міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, болгарський журналіст Христо Ґрозев.

Розслідувач не уточнив, що саме в Кремлі роблять Мішкін і Чепіга, а також звідки у Bellingcat така інформація, пообіцявши опублікувати подробиці найближчим часом.

«Усе, що я поки можу сказати, це те, що вони здорові, отримали нову роботу і перебувають на державній службі, тому що більше не можуть працювати шпигунами», – зазначив Ґрозев, додавши, що в 2014 році офіцери ГРУ були удостоєні звань Героїв Росії за операції на території Чехії та Болгарії.

Востаннє Мішкін і Чепіга з’являлися на публіці у вересні 2018 року, коли в інтерв’ю телеканалу Russia Today вони під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов заявили про свою непричетність до замаху на Скрипалів. Також співробітники ГРУ стверджували, що Британію вони відвідували з туристичною метою.

Колишній полковник ГРУ Росії Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною «Новичок». Вони вижили після тривалого лікування. Слідство у Британії підозрює в організації замаху російських громадян, які приїхали в країну за паспортами на імена Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Розслідувачі Bellingcat і їхні партнери стверджують, що за цими іменами ховалися офіцери ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

Як відомо, у квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.

Болгарський підприємець підтвердив, що на чеських складах зберігалася зброя для України. Крім того, в квітні 2015 року Омелян Гебрев був отруєний речовиною, схожою на «Новичок», яким згодом були отруєні перебіжчики Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

26 квітня країни Вишеградської четвірки висловили підтримку Чехії і засудили дії РФ.