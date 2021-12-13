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    Прем'єр Ізраїлю вперше в історії відвідав Об'єднані Арабські Емірати

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    Нафталі Беннет здійснив перший &laquo;історичний візит&raquo; до Абу-Дабі - Прем'єр Ізраїлю вперше в історії відвідав Об'єднані Арабські Емірати
    Нафталі Беннет здійснив перший «історичний візит» до Абу-Дабі
    фото: Haim Zach / GPO

    Метою поїздки є зміцнення відносин між Ізраїлем і ОАЕ

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет став першим головою ізраїльського уряду, який здійснив офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), повідомляє The Times of Israel,

    У неділю, 12 грудня, Нафталі Беннет зустрівся з головним дипломатом ОАЕ, здійснивши перший «історичний візит» до Абу-Дабі. Після прибуття його зустріли міністр закордонних справ Абдулла бін Заїд ан-Нахайян і почесна варта.

    «Я ціную вашу теплу гостинність. Це чудова зустріч. Я дуже радий бути тут, під час першого офіційного візиту сюди ізраїльського лідера», – сказав Беннет бін Заїду.

    Метою поїздки є зміцнення відносин між Ізраїлем і ОАЕ.

    Візит Беннета відбувся через тиждень після того, як президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ вперше поспілкувався з наслідним принцом ОАЕ. Як повідомляв офіс Герцоґа, лідери двох країн обговорили поглиблення співпраці для зміцнення стабільності у регіоні та необхідність угоди про вільну торгівлю між ОАЕ та Ізраїлем.

    У понеділок Беннет планує зустрітися з наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.

    Зазначимо, на днях Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу-Дабі співпрацю України та ОАЕ.

    До слова, експрезидент Ізраїлю у 82 роки зустрів нове кохання (фото).

    Також у листопаді лідери Ізраїлю та Китаю провели історичну розмову.

    Теги: дипломатія міністр Ізраїль політика ОАЕ
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    Прем'єр Ізраїлю вперше в історії відвідав Об'єднані Арабські Емірати