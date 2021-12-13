Прем'єр Ізраїлю вперше в історії відвідав Об'єднані Арабські Емірати

Нафталі Беннет здійснив перший «історичний візит» до Абу-Дабі

Метою поїздки є зміцнення відносин між Ізраїлем і ОАЕ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет став першим головою ізраїльського уряду, який здійснив офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), повідомляє The Times of Israel,

У неділю, 12 грудня, Нафталі Беннет зустрівся з головним дипломатом ОАЕ, здійснивши перший «історичний візит» до Абу-Дабі. Після прибуття його зустріли міністр закордонних справ Абдулла бін Заїд ан-Нахайян і почесна варта.

«Я ціную вашу теплу гостинність. Це чудова зустріч. Я дуже радий бути тут, під час першого офіційного візиту сюди ізраїльського лідера», – сказав Беннет бін Заїду.

Метою поїздки є зміцнення відносин між Ізраїлем і ОАЕ.

Візит Беннета відбувся через тиждень після того, як президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ вперше поспілкувався з наслідним принцом ОАЕ. Як повідомляв офіс Герцоґа, лідери двох країн обговорили поглиблення співпраці для зміцнення стабільності у регіоні та необхідність угоди про вільну торгівлю між ОАЕ та Ізраїлем.

У понеділок Беннет планує зустрітися з наслідним принцом Абу-Дабі шейхом Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.

Зазначимо, на днях Зеленський обговорив зі спадкоємним принцем Абу-Дабі співпрацю України та ОАЕ.

До слова, експрезидент Ізраїлю у 82 роки зустрів нове кохання (фото).

Також у листопаді лідери Ізраїлю та Китаю провели історичну розмову.