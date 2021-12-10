ВООЗ звинувачує Ізраїль у «вакцинному націоналізмі»

Ізраїль був одним з перших серед країн, котрі запровадили третє щеплення від Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров'я вкотре запропонувала не поспішати з бустерною вакцинацією тих, хто раніше отримав два щеплення. Тепер у ВООЗ аргументують цю рекомендацію «соціальною справедливістю», вважаючи, що це прояв «егоїзму та черствості» робити третє щеплення, коли у світі є країни, громадяни яких не отримали навіть першу, пишуть Vesty.co.il.

Раніше у ВООЗ пропонували відмовитися від бустера у зв'язку з тим, що поки що відсутні достовірні дані щодо ефективності третього щеплення.

16 липня представник ВООЗ на спеціальній пресконференції повідомив, що «зараз не час для бустерних щеплень».

18 серпня організація закликала ввести тимчасовий мораторій на бустерну дозу вакцин, а 16 вересня у ВООЗ заявили, що «від бустерних доз вакцини більше шкоди, ніж користі».

У ВООЗ навіть винайшли спеціальний термін – «вакцинний націоналізм», яким позначають держави, де щеплять населення, не бажаючи «входити в розуміння, що десь вакцинація взагалі не розпочалася».

«Ми у ВООЗ застерігали від вакцинного націоналізму і попереджали про те, що така позиція лише продовжить пандемію», - говорив у зв'язку з цим голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус, натякаючи в тому числі і на Ізраїль, де одними з перших у світі почали бустерну вакцинацію, не чекаючи на схвалення ВООЗ.

Тепер у Всесвітній організації охорони здоров'я, продовжуючи лінію боротьби з «вакцинним націоналізмом» заявляють, що «досі залишається незрозумілим, чи необхідні бустерні дози вакцини тим, хто вже був повністю вакцинований», а також висловлюють сумнів, що це допоможе захисту від штаму «Омікрон». Країни, в яких проводять бустерну вакцинацію, закликали «не поспішати витрачати вакцини, щоб не посилювати і так нерівний доступ до щеплень».

«У міру того, як ми наближаємося до розуміння того, якою буде ситуація з «Омікроном», існує ризик, що в багатих країнах буде надлишок вакцин, а у бідних їх не вистачить навіть на перший укол», – наводить ВВС слова голови відділу ВООЗ з вакцин Кейт О'Брайен.

Коментар пішов на заяву компанії Pfizer, що щеплення третьою дозою ефективно захищає від «Омікрону». У ВООЗ, судячи з заяви Кейт О'Брайєн, з думкою фармакологічного гіганта не погодилися, заявивши, що «поки що зарано говорити про це».

Глава відділу ВООЗ також згадала про «вакцинний націоналізм», повідомивши, що третя доза заважає «усувати несправедливість у доступі до вакцин».

«Там, де люди не вакциновані, з'являтимуться нові штами і поширюватимуться по всьому світу. І триразова вакцинація одних, поряд з повною відсутністю щеплень в інших, з епідеміологічного погляду ніяк не зупинить поширення вірусу», – попередила вона.

Водночас бустерна вакцинація охоплює дедалі більше країн світу. У ЄС домовилися встановити єдиний термін дев'ять місяців, необхідний для ревакцинації після отримання двох щеплень.

Примітно, що у багатьох країнах з особливою увагою стежать за перебігом кампанії вакцинації саме в Ізраїлі, де вона почалася набагато раніше, ніж у інших країнах світу. Це стосується не лише бустера, а й щеплень дітей, у тому числі у віці 5-11 років.

Дослідження в Ізраїлі довели про зниження смертності на 90% у людей старше 50 років після бустера.

Крім того, вчені з’ясували, що бустерна доза посилює захист від коронавірусу у 10 разів.

Цікаво, що дослідження, проведені в Ізраїлі, переконливо доводять ефективність вакцинації третьою дозою, з чим не готові погодитись у ВООЗ, де захоплені ідеєю рівного доступу вакцини для всіх. При цьому у ВООЗ вважають, що рівний доступ буде забезпечений у тому випадку, якщо одні країни відмовляться від вакцини (тобто захисту своїх громадян) на користь інших. Інші варіанти поки що не розглядаються.

Додамо, що в Україні ймовірно третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.