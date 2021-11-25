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    Експрезидент Ізраїлю у 82 роки зустрів нове кохання (фото)

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    Рівлін зав'язав нові стосунки за два роки після смерті дружини Нехами - Експрезидент Ізраїлю у 82 роки зустрів нове кохання (фото)
    Рівлін зав'язав нові стосунки за два роки після смерті дружини Нехами
    фото aa.com.tr

    У минулому обраниця колишнього президента працювала в системі дошкільної освіти

    82-річний експрезидент Ізраїлю Реувен Рівлін зав'язав нові стосунки якраз за два роки після смерті дружини Нехами. Його обраницею стала Саріт Цемах із Рамат-Гана, якій трохи за 60 років. Про це повідомила журналістка Ліора Гольденберг-Штерн, пишуть «Весті».

    У минулому обраниця колишнього президента працювала в системі дошкільної освіти, керувала дитячими садками.

    За словами знайомих, Саріт вже представлена у близькому колі експрезидента. Її називають доброю та сердечною жінкою.

    Саріт вже представлена у близькому колі експрезидента

    Саріт вже представлена у близькому колі експрезидента

    В інтерв'ю Бену Каспіту та Ар'є Ельдаду на радіостанції 103FM жінка відмовилася відповідати на питання, пов'язані з особистим життям. Вона лише повідомила, що з Реувеном Рівліном знайома багато років, що раніше працювала з ним. «Я люблю його як людину та президента, він насправді привабливий, мудрий і дотепний. І це все», – сказала вона.

    Коментуючи публікації в пресі з приводу її відносин із Реувеном Рівліном, Саріт Цемах сказала: «Там багато що публікують».

    Раніше у ЗМІ повідомлялося, що експрезидента було помічено на кількох заходах з однією і тією ж жінкою, яка, як припустили журналісти, посіла особливе місце в житті Реувена Рівліна.

    Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі пояснив нюанси свого особистого життя.

    Теги: ЗМІ Ізраїль жінка Реувен Рівлін
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    Експрезидент Ізраїлю у 82 роки зустрів нове кохання (фото)