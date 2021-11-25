Експрезидент Ізраїлю у 82 роки зустрів нове кохання (фото)
У минулому обраниця колишнього президента працювала в системі дошкільної освіти
82-річний експрезидент Ізраїлю Реувен Рівлін зав'язав нові стосунки якраз за два роки після смерті дружини Нехами. Його обраницею стала Саріт Цемах із Рамат-Гана, якій трохи за 60 років. Про це повідомила журналістка Ліора Гольденберг-Штерн, пишуть «Весті».
У минулому обраниця колишнього президента працювала в системі дошкільної освіти, керувала дитячими садками.
За словами знайомих, Саріт вже представлена у близькому колі експрезидента. Її називають доброю та сердечною жінкою.
В інтерв'ю Бену Каспіту та Ар'є Ельдаду на радіостанції 103FM жінка відмовилася відповідати на питання, пов'язані з особистим життям. Вона лише повідомила, що з Реувеном Рівліном знайома багато років, що раніше працювала з ним. «Я люблю його як людину та президента, він насправді привабливий, мудрий і дотепний. І це все», – сказала вона.
Коментуючи публікації в пресі з приводу її відносин із Реувеном Рівліном, Саріт Цемах сказала: «Там багато що публікують».
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що експрезидента було помічено на кількох заходах з однією і тією ж жінкою, яка, як припустили журналісти, посіла особливе місце в житті Реувена Рівліна.
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