Лідери Ізраїлю та Китаю провели історичну розмову

Лідери КНР Сі Цзіньпін та Ізраїлю Іцхак Герцог вперше в історії поговорили телефоном

Обидва лідери висловили сподівання на розширення ізраїльсько-китайського співробітництва в майбутньому

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін вперше в історії провели телефонну розмову. Про це повідомляє пресслужба президента Ізраїлю у середу, 17 листопада.

«Президент Ізраїлю Іцхак Герцог провів сьогодні телефонну бесіду з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Розмова пройшла в дружній і позитивній атмосфері. Іцхак Герцог та Сі Цзіньпін особливо відзначили історичну подію – першу в історії телефонну розмову глав держав Китаю та Ізраїлю», – йдеться в повідомленні.

Співрозмовники обговорили можливості розширення ізраїльсько-китайських двосторонніх відносин у зв'язку з тридцятою річницею встановлення дипломатичних відносин, що відзначається наступного року. Також вони обмінялися запрошеннями відвідати свої країни.

«Обидва лідери висловили сподівання на розширення ізраїльсько-китайського співробітництва в майбутньому і зазначили, що вони можуть сприяти конструктивному співробітництву у галузі культури, економіки, туризму та інших сферах», – додала ізраїльська сторона.

Також обговорювалися «глобальні та регіональні стратегічні питання». Зокрема, Герцог наголосив на необхідності завадити Ірану досягти ядерного потенціалу.

Раніше стало відомо, що 3,5 години обговорювали лідери США та Китаю.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки висловили Китаю свою стурбованість тиском, який він чинить на Тайвань.