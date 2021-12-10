Ізраїльські вчені визнали: в країні почалась п'ята хвиля пандемії

Експерти відзначають серйозне збільшення випадків зараження в останні дні

Вчені Єврейського університету в Єрусалимі, що входять до експертної групи по боротьбі з коронавірусом, визнали, що в Ізраїлі розпочалася чергова хвиля епідемії. Про це пишуть «Вісті».

При цьому науковці уточнюють, що епідемія не пов'язана з поширенням штаму «Омікрон» , який потребує подальшого вивчення.

Експерти відзначають серйозне збільшення випадків зараження в останні дні – по всіх секторах та вікових групах. Однак однозначних висновків щодо того, що спало причиною нового спалаху, не наводиться. Серед можливих причин називаються загальне зниження імунного захисту у населення, збільшення темпів поширення вірусу в молодих сім'ях (як правило, там найбільше нещеплених), а також у навчальних закладах.

Укладачі звіту також дали кілька рекомендацій на поточний момент:

Продовжити або навіть посилити обмеження для пасажирів, які прибувають до Ізраїлю, щоб виграти максимальний час, необхідний для вивчення «Омікрону», а також до підготовки чергової фази вакцинації, можливо спеціально розробленої для захисту від «Омікрону».

Зменшити коефіцієнт зараження (R) з тим, щоб у разі поширення «Омікрону» отримати достатній запас ліжкомісць у лікарнях.

Посилити контроль за виконанням зеленого стандарту ( тав ярок ), а також вивчити вплив змін карантинних правил на ситуацію у навчальних закладах.

Прискорити вакцинацію населення та проводити ревакцинацію не пізніше ніж через п'ять місяців після другої дози.

Прем'єр-міністр та керівники системи охорони здоров'я були ознайомлені з висновками та рекомендаціями експертів до засідання, що відбулося ввечері 9 грудня, де було вирішено продовжити ще на 10 днів карантинні обмеження для тих, хто повертається до Ізраїлю з-за кордону, а також внести зміни до правил навчання за системою «зелений клас».

Наразі в Ізраїлі діють правила, запроваджені 29 листопада. Вони передбачають відправлення до карантину після прибуття з-за кордону як щеплених, так і нещеплених громадян.

Як стало відомо, ВООЗ звинувачує Ізраїль у «вакцинному націоналізмі».

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю визнали, що скоро доведеться щеплювати населення четвертою дозою вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, Ізраїль із 23 листопада розпочав вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років.

Також відомо, що в Ізраїлі третє щеплення стало обов'язковим для отримання Covid-паспорта.

Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.