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Прем’єр Швеції назвав мету розміщення Patriot у Польщі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем’єр Швеції назвав мету розміщення Patriot у Польщі
Швеція визначила завдання для Patriot у Польщі
фото: Reuters

Шведські військові отримали завдання прикрити логістичний центр НАТО, через який союзники передають озброєння Україні

Швеція оголосила про розгортання систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot на сході Польщі. До операції залучили близько 100 шведських військовослужбовців, а її початок запланували на грудень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Головним завданням шведського підрозділу визначили захист логістичного центру НАТО у Польщі, через який західні союзники постачають військову допомогу Україні.

До місії залучили близько 100 військовослужбовців підрозділу протиповітряної оборони з Гальмстада. Разом із системами Patriot Швеція також задіяла винищувачі Gripen.

«Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту», – заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Водночас глава шведського уряду не уточнив, скільки саме систем Patriot країна вирішила відправити до Польщі. Логістичний центр НАТО відіграє важливу роль у забезпеченні України військовою допомогою від західних партнерів. Через нього союзники переправляють озброєння та інше військове обладнання, призначене для українських Сил оборони.

Розміщення шведських Patriot стало частиною заходів із посилення захисту східного флангу НАТО. Швеція приєдналася до Альянсу у березні 2024 року та відтоді бере участь у спільних оборонних операціях.

Нагадаємо, Польща також оголосила про посилення військової присутності у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною. У регіоні вирішили створити додаткові військові підрозділи, розширити наявні формування та посилити протиповітряну оборону.

Віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про подальший розвиток підрозділів 18-ї механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та вертолітної бази у Свіднику. Також польське Міноборони вирішило сформувати 18-ту мотобригаду, яка увійде до складу 18-ї механізованої дивізії.

Теги: Швеція Польща Patriot

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