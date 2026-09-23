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Фронтмен шведського рок-гурту привернув увагу до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Йоганнес Перссон підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення
фото: Іnstagram.com/howlwood

Йоганнес Перссон із 2022 року на кожному концерті зʼявляється з українським прапором

Вокаліст та гітарист постметал-гурту Cult of Luna зі Швеції Йоганнес Перссон підтримав матеріал про гуманітарну блокаду в окупованих Олешках. Відповідним дописом музикант поділився в сторис в Instagram, пише «Главком».

Йоганнес Перссон зробив репост допису, який розповідає про гуманітарну кризу в окупованих Олешках Херсонської області. Нині місто перебуває під окупацією російських військ, які перешкоджають евакуації та наданню допомоги цивільним.

Фронтмен шведського рок-гурту привернув увагу до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках фото 1
фото: Іnstagram.com/howlwood

Йоганнес Перссон разом зі своїм гуртом підтримує Україну у війні з Росією. З початку повномасштабного вторгнення вокаліст публікував інформацію про російську агресію.

Йоганнес Перссон з шанувальницею з України
Йоганнес Перссон з шанувальницею з України
фото: Іnstagram.com/howlwood

Під час своїх виступів музикант завжди розгортає український прапор. У червні 2026 року гурт зʼявився на сцені без прапора, що Йоганнес Перссон згодом пояснив логістичними проблемами. Тоді він вперше з 2022 року вийшов на сцену без українського стяга.

Фронтмен шведського рок-гурту привернув увагу до гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках фото 2
фото: Іnstagram.com/howlwood

«Вчора мені довелося грати без українського прапора на моєму підсилювачі вперше з 2022 року. Причина цього – не що інше, як нездатність доставити наш матеріал з пункту А в пункт. Я продовжуватиму підтримувати Україну та її хоробрий народ, доки ця війна не закінчиться на українських умовах», – писав Перссон.

Як писав «Главком», у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ситуація залишається критичною: місто не отримувало нових поставок продовольства з травня. Олешки опинилися відрізаними від Херсона після підриву росіянами Антонівського мосту через Дніпро під час українського контрнаступу у 2022 році. У червні 2023 року місто зазнало масштабного затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС. Нині дороги до Олешок заміновані та контролюються російськими безпілотниками, що майже унеможливлює доставку продовольства й створює загрозу голоду.

Олешки залишаються під окупацією без можливості отримати гуманітарну допомогу
Олешки залишаються під окупацією без можливості отримати гуманітарну допомогу
фото з відкритих джерел

За словами начальниці Олешківської МВА Тетяни Гасаненко, від травня жодного постачання не було. Спроба доставити продукти 1 вересня закінчилася тим, що машини натрапили на заміновану дорогу й тому змушені були розвернутися, а на зворотному шляху їх атакували дронами.

Також повідомлялося, наразі в Олешках залишаються близько двох тисяч людей (до повномасштабного вторгнення РФ там було 24 тисячі жителів), серед них близько 50 дітей. У місті немає електрики та газопостачання. Упродовж останнього місяця була повністю заблокована доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності. Критичною залишається ситуація також у Голій Пристані, Старій Збурʼївці та Новій Збурʼївці.

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Теги: Швеція Херсонщина війна музикант окупація

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