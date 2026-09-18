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Туск пояснив, як «Карпатська вісімка» допоможе Україні на шляху до ЄС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Туск пояснив, як «Карпатська вісімка» допоможе Україні на шляху до ЄС
Туск назвав «Карпатську вісімку» важливою для європейського майбутнього України
скриншот з відео

Польський прем'єр заявив, як співпраця восьми держав може допомогти Києву перейняти європейські правила та принципи ще до вступу до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що новостворений формат «Карпатської вісімки» може допомогти Україні на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це він сказав під час офіційного відкриття установчого саміту Carpathian 8 Summit на Івано-Франківщині, повідомляє кореспондент «Главкома».

Туск наголосив, що учасники саміту зібралися, зокрема, для демонстрації підтримки України. «Ми всі сьогодні тут для того, щоб продемонструвати нашу солідарність із вами, з Україною. Я абсолютно переконаний, що саме тут, у цьому регіоні, наша солідарність важлива як ніколи», – заявив польський прем'єр.

За його словами, повномасштабне російське вторгнення продемонструвало важливість міцних і тривалих зв'язків між державами та суспільствами Центральної Європи. Туск наголосив, що російська агресія становить загрозу не лише для України.

«Сьогодні бореться Україна, але нам усім треба бути готовими до усіх можливих сценаріїв. І саме солідарність і наша присутність тут є настільки важливою не лише для України, але й для наших держав і народів. Ви не самі, і ви це добре знаєте. Попри всі перепони і всі негативні тенденції, я завжди підтримуватиму Україну у боротьбі проти агресії, оскільки ваш суверенітет означає суверенітет і безпеку для Польщі», – підкреслив Туск.

Окремо глава польського уряду зупинився на перспективах вступу України до Європейського Союзу. На його думку, новий Карпатський формат може стати одним з інструментів, який допоможе Україні наблизитися до членства.

«Наш польський досвід тут цілком чіткий: міжрегіональна співпраця є одним з найкращих способів перейняти певні європейські правила, принципи, методи співпраці», – сказав він.

Туск також заявив про підтримку розширення Євросоюзу та подякував президенту України Володимиру Зеленському за ініціативу створення нового регіонального формату.

Польський прем'єр окремо визнав наявність складних історичних питань у відносинах між Україною та Польщею. Водночас він наголосив на необхідності взаєморозуміння та подальшої співпраці заради майбутнього двох держав.

Нагадаємо, раніше Туск анонсував тривалі переговори віч-на-віч із Зеленським на полях саміту «Карпатської вісімки». Сторони планують обговорити участь Польщі в антибалістичній коаліції, двосторонні відносини та регіональну співпрацю.

Після прибуття на саміт Туск заявив, що попереду на Україну та її партнерів чекають «складні місяці», тому Варшава прагне продемонструвати Києву свою підтримку.

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Теги: Дональд Туск Польща євроінтеграція Україна

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