Туск анонсував розробку польського аналога Starlink

Варшава прагне зміцнити свої позиції у європейському космічному та оборонному секторах

Польський уряд розраховує створити власну супутникову мережу для забезпечення зв'язку та безпеки. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок практичної реалізації проєкту з розробки вітчизняного аналога американської системи Starlink.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Onet.

У Європі вже давно говорять про створення європейського аналога Starlink.

«Так, це виклик, це мрія, але це не фантазія. Ми сказали собі, що фіналом цього процесу, який сьогодні розпочався, може бути і буде польський Starlink», – заявив Туск під час виступу на XXXIV Міжнародному салоні оборонної промисловості (MSPO).

Він додав, що Польща «є справді значущим партнером у космічній галузі», а в Європі «ми стаємо провідною державою».

Ініціатива Варшави щодо розробки власного супутникового зв'язку розгортається на тлі дискусій довкола приватних космічних операторів. Раніше у польському уряді зазначали, що нові правила компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, роблять Польщу країною другого сорту.

Проблема залежності від приватних супутникових мереж під час військових дій уже ставала предметом міжнародного скандалу. У минулому американський мільярдер Ілон Маск визнав, що заблокував українським військовим доступ до системи Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів окупаваного Криму. У Сенаті США після цього ініціювали офіційне розслідування щодо дій компанії SpaceX.

Створення власних супутникових угруповань є частиною ширшої стратегії Європейського союзу із забезпечення технологічного суверенітету та автономії в умовах безпекових загроз на континенті. Польща активно інвестує у власні оборонно-промислові потужності та розширює участь у міжнародних космічних програмах для підтримки збройних сил та цивільної інфраструктури.