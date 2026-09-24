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Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, напад у монастирі в Польщі. Головне за 24 вересня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, напад у монастирі в Польщі. Головне за 24 вересня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 24 вересня 2026 року

Президент США Дональд Трамп зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Росіяни атакували Україну.

«Главком» зібрав головні події за 24 вересня.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Трамп особисто зустрічав Сі під час його державного візиту до США
Трамп особисто зустрічав Сі під час його державного візиту до США
фото: Getty Images

Китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Китай і США «несуть історичну відповідальність за просування людського розвитку та прогресу». 

Також Трамп під час офіційної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном продемонстрував військову авіацію США. Над Білим домом пролетів стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit у супроводі чотирьох винищувачів F-22 Raptor.

Зокрема, Сі Цзіньпін на зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Китай і США повинні співіснувати в мирі.

Росіяни вдарили по агропідприємству на Харківщині

Шестеро працівників агропідприємства загинули під час російського удару по Харківщині
Шестеро працівників агропідприємства загинули під час російського удару по Харківщині
фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Харківській області 24 вересня загинули шестеро працівників агропідприємства у Старій Гнилиці.

Напад у монастирі в Польщі

31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.

До того ж президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на напад у монастирі бенедиктинок у Ярославі, внаслідок якого загинув священник і ще кілька людей дістали поранення.

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  • Рятувальники показали наслідки удару по столичній Оболоні.
  • Масштабний збій у мережі.
  • Рада ЄС схвалила транш у майже €3 млрд фінансової підтримки Україні.
  • Окупанти атакували Одесу.
  • Зеленський зробив заяву про «анкориджські домовленості».

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Теги: Польща війна Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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