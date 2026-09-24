Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, напад у монастирі в Польщі. Головне за 24 вересня 2026
Дайджест новин 24 вересня 2026 року
Президент США Дональд Трамп зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Росіяни атакували Україну.
«Главком» зібрав головні події за 24 вересня.
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна
Китайський лідер Сі Цзіньпін на зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Китай і США «несуть історичну відповідальність за просування людського розвитку та прогресу».
Також Трамп під час офіційної зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном продемонстрував військову авіацію США. Над Білим домом пролетів стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit у супроводі чотирьох винищувачів F-22 Raptor.
Зокрема, Сі Цзіньпін на зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що Китай і США повинні співіснувати в мирі.
Росіяни вдарили по агропідприємству на Харківщині
Унаслідок російського удару по Харківській області 24 вересня загинули шестеро працівників агропідприємства у Старій Гнилиці.
Напад у монастирі в Польщі
31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.
Українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Воно наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання.
Також президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України.
До того ж президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на напад у монастирі бенедиктинок у Ярославі, внаслідок якого загинув священник і ще кілька людей дістали поранення.
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