Країни ЄС не домовилися про додаткові ракети Patriot для України

Заклик Каї Каллас передати Києву більше ракет-перехоплювачів перед зимою поки не отримав нових зобов'язань від держав Євросоюзу

Міністри оборони країн Європейського Союзу 28 вересня не взяли на себе нових зобов'язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву голови європейської дипломатії Каї Каллас.

«Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання», – зазначила Каллас.

Раніше глава європейської дипломатії заявляла, що перед настанням зими Україна потребує додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Вона закликала країни ЄС, які мають відповідні боєприпаси у своїх запасах, передати їх Києву.

Водночас Каллас повідомила, що €1 млрд із €6,6 млрд, виділених Україні з коштів Європейського фонду миру, спрямують на спільні закупівлі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати не включили ракети-перехоплювачі для систем Patriot до пакета військової допомоги Україні на $400 млн, попри відповідне звернення Києва.

За даними Reuters, із передбаченого фінансування вже погоджено близько $307 млн. Ще приблизно $93 млн адміністрація президента США Дональда Трампа планує оформити до завершення поточного фінансового року, який у Сполучених Штатах спливає наприкінці вересня.

Йдеться про фінансування, яке раніше вже затвердив Конгрес, а не про новий пакет військової підтримки. Якщо адміністрація оформить решту суми до 30 вересня, кошти не згорять.

До запланованих закупівель мають увійти озброєння та техніка для українських військових, зокрема наступальні засоби та запчастини для бронетехніки. Перші поставки в межах цього фінансування вже розпочалися у вересні. Водночас ракети-перехоплювачі для Patriot до нього не включили, хоча Україна зверталася до Вашингтона з проханням надати такі боєприпаси.