Через атаку на Україну полякам прийшли екстрені попередження
У Польщі активували систему оповіщення RCB через повітряну загрозу над Україною
У Польщі частина мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств отримала сповіщення про повітряну загрозу через атаку на Україну. Водночас у повідомленні зазначалося, що небезпека вже минула і загрози для території Польщі немає. Як інформує «Главком», про це повідомили у польській системі сповіщення RCB.
«УВАГА! Повітряна атака на Україну завершилася. Загрози для території Польщі немає», – ішлося у повідомленні, яке отримали абоненти.
Як пояснили в RCB, через повітряну загрозу над Україною систему оповіщення активували, а відповідне попередження передали мобільним операторам для розсилки.
Інформацію також передали Польському радіо, Польському телебаченню TVP та Польському агентству преси PAP, а також поширили у соціальних мережах.
Однак уже під час розсилки стало відомо, що загроза минула. Тому передачу першого повідомлення зупинили та запустили нову розсилку – про завершення небезпеки.
У результаті частина людей могла отримати обидва повідомлення – про загрозу та її скасування. Інші через переривання першої розсилки могли отримати лише сповіщення про те, що небезпека вже минула.
В RCB пояснили, що така ситуація виникла через швидку зміну обстановки та необхідність надати людям актуальну інформацію про рівень загрози.
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