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Через атаку на Україну полякам прийшли екстрені попередження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Через атаку на Україну полякам прийшли екстрені попередження
Через повітряну загрозу над Україною систему оповіщення активували, а відповідне попередження передали мобільним операторам для розсилки
фото з відкритих джерел

У Польщі активували систему оповіщення RCB через повітряну загрозу над Україною

У Польщі частина мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств отримала сповіщення про повітряну загрозу через атаку на Україну. Водночас у повідомленні зазначалося, що небезпека вже минула і загрози для території Польщі немає. Як інформує «Главком», про це повідомили у польській системі сповіщення RCB.

«УВАГА! Повітряна атака на Україну завершилася. Загрози для території Польщі немає», – ішлося у повідомленні, яке отримали абоненти.

Через атаку на Україну полякам прийшли екстрені попередження фото 1

Як пояснили в RCB, через повітряну загрозу над Україною систему оповіщення активували, а відповідне попередження передали мобільним операторам для розсилки.

Інформацію також передали Польському радіо, Польському телебаченню TVP та Польському агентству преси PAP, а також поширили у соціальних мережах.

Однак уже під час розсилки стало відомо, що загроза минула. Тому передачу першого повідомлення зупинили та запустили нову розсилку – про завершення небезпеки.

У результаті частина людей могла отримати обидва повідомлення – про загрозу та її скасування. Інші через переривання першої розсилки могли отримати лише сповіщення про те, що небезпека вже минула.

В RCB пояснили, що така ситуація виникла через швидку зміну обстановки та необхідність надати людям актуальну інформацію про рівень загрози.

 

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Теги: небезпека Польща Україна війна

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