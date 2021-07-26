Чехія виплатить компенсацію ромським жінкам за примусову стерилізацію

Люди, які пережили незаконну стерилізацію, матимуть право на компенсацію в розмірі 300 000 чеських крон (близько 375 тисяч гривень).

За даними чеського омбудсмана тисячі ромських жінок були стерилізовані в колишній Чехословаччині

Сенат Чехії ухвалив рішення про виплату компенсації ромським жінкам, яких незаконно стерилізували з 1966 по 2012 роки. Про це повідомили у пресцентрі правозахисної організації Amnesty International.

«За даними чеського омбудсмана тисячі ромських жінок були стерилізовані в колишній Чехословаччині. Прийнятий Сенатом законопроект про компенсацію застосовується до будь-якої особи, яка була незаконно стерилізована між 1966 і 2012 роками», – зазначили в організації

Люди, які пережили незаконну стерилізацію, матимуть право на компенсацію в розмірі 300 000 чеських крон (близько 375 тисяч гривень). Постраждалі мають звернутися за компенсацією до Міністерства охорони здоров'я країни протягом трьох років після набрання чинності законом.

При цьому жінки мають надати докази, які підтверджують позов, та опис справи, включно з назвою лікарні, де проводилася незаконна стерилізація.

«Як задокументував Європейський центр із захисту прав ромської спільноти, процедуру стерилізації часто проводили одночасно з кесаревим розтином або ж підсовували жінкам бланки згоди, коли вони відчували сильний біль під час пологів. Однак траплялися також випадки, коли ромські жінки проходили процедуру після погроз інституціоналізувати їхніх дітей або скасувати соціальну допомогу», – розповіли в організації.

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