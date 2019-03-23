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    У світі

    Президент Казахстану підписав указ про перейменування Астани в Нур-Султан

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    Новий президент Казахстану&nbsp;Касим Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю на честь Нурсултана Назарбаєва - Президент Казахстану підписав указ про перейменування Астани в Нур-Султан
    Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю на честь Нурсултана Назарбаєва

    Указ набирає чинності з дня його першого офіційного опублікування

    Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв в суботу, 23 березня, підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан. Про це повідомила прес-служба глави держави.

    «Перейменувати місто Астану - столицю Республіки  Казахстан в місто Нур-Султан - столицю Республіки Казахстан», - йдеться в документі.

    Зазначається, що указ набирає чинності з дня його першого офіційного опублікування.

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    Як повідомлялося, 20 березня, була висунута ініціатива новим президентом Касимом-Жомартом Токаєвим про перейменування столиці Казахстану Астанив в Нур-Султан на честь Нурсултана Назарбаєва.  Його підтримав апарат президента.

    Під час спільного засідання палат парламенту депутати одноголосно проголосували «за» (43 депутати сенату і 102 депутати мажилісу) прийняття законопроекту «Про внесення змін до Конституції Республіки Казахстан» щодо зміни назви столиці.

    Нагадаємо, екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

    19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер Сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

    Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану

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    депутати Казахстан президент місто Нурсултан Назарбаєв Касим-Жомарт Токаєв
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