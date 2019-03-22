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    Думки вголос

    Чому РФ не критикує дерусифікацію у Казахстані

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Мустафа Шокай - Чому РФ не критикує дерусифікацію у Казахстані
    Мустафа Шокай

    Офіціоз велів проклинати тільки Україну, а «єлбаси» може хоч взагалі заборонити у себе російську мову, і ніхто слова не скаже

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    Не слишком интересуюсь Казахстаном, но в связи с последними событиями, почитал много всяких публикаций про эту страну и происходящие там процессы. Интересно, что там в последние годы довольно активно проводится дерусификация и декоммунизация, как и у нас. Но при этом в российских новостях и ток-шоу эта тема табуирована, и о ней практически не упоминают. Про Украину стоит визг на всех федеральных каналах каждый вечер, а про Казахстан почти ни слова. Только маргинальные сайты бурчат в своем зловонном болотце.

    Переименование советских топонимов и снос советских памятников идет в Казахстане давно, еще с 90-х. Там этот процесс начался раньше, чем у нас, и проходил медленнее. Но 28 февраля 2017 года Назарбаев подписал указ о «О ликвидации идеологически устаревших названий», и дело пошло значительно бодрее. По всей стране (особенно в русифицированных областях Северного Казахстана) стали сносить памятники Ленину, Чапаеву, Фурманову и другим большевикам. Русские и советские названия меняют на казахские. В одной Восточно-Казахстанской области решили переименовать 130 (!) населенных пунктов, включая город Зыряновск, который в январе нынешнего года переименовали в Алтай. Саму же область скорее всего переименуют в Алтын Алтай.

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    Вишенка на торте - установка памятника борцу за независимый Туркестан Мустафе Шокаю в городе Кызыл-Орда. Российские национал-патриоты называют Шокая «казахским Бандерой» и «пособником Гитлера», хотя Шокай никогда пособником Гитлера не был, и вообще умер в 1941 году.

    И что вы думаете? Написали об этом памятнике в России три калеки. Если Бандеру знает в РФ каждый школьник, то про Мустафу Шокая слышали разве что особо упоротые нацпатриоты да знатоки истории. Федеральные СМИ РФ установку памятника Мустафе Шокаю проигнорировали. Пока Путин дружит с Назарбаевым - рот открывать не велено. Тема казахской дерусификации в России под запретом. Даже совсем поехавшие шовинисты боятся ее затрагивать. 

    Официоз велел проклинать только Украину, а «елбасы» может хоть вообще запретить у себя русский язык, и никто слова не скажет.

    Вот и вся «защита русскоязычного населения» на практике.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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