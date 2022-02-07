Президент Казахстану позбавив Назарбаєва значних повноважень

Касим-Жомарт Токаєв (праворуч) усуває від влади людей свого попередника Нурсултана Назарбаєва (ліворуч)

Токаєв фактично затвердив відставку свого попередника, позбавивши його права на державний апарат

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав поправки до закону щодо обмеження повноважень свого попередника Нурсултана Назарбаєва. Документ позбавляє першого президента країни права довічно обіймати посаду голови Ради безпеки та Асамблеї народів країни, свідчить відповідний указ.

Згідно з документом, президент Казахстану фактично затвердив відставку свого попередника, позбавивши його права на державний апарат.

Таким чином, указ скасовує необхідність узгоджувати з «лідером нації» питання внутрішньої та зовнішньої політики, а також кадрові призначення.

Відтепер Назарбаєв зможе лише виступати перед парламентом, входити до складу конституційної ради, обіймати посаду почесного сенатора, а також бути присутнім на засіданнях уряду.

До слова, президент Казахстану виступив проти міжнародного розслідування січневих протестів.

Також наприкінці січня дочка Назарбаєва покинула політраду правлячої партії Казахстану. Ще президент Казахстану звільнив онука Назарбаєва з посади голови ЦВК. Дочка звільненого чиновника майже 20 років заміжня з онуком Нурсултана Назарбаєва.

Зазначимо, 18 січня Назарбаєв вперше з початку протестів звернувся до казахстанців (відео). До цього вже третій зять Назарбаєва пішов з керівної посади.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що завдяки його попереднику в країні «з'явилася група дуже прибуткових компаній і прошарок багатих людей навіть за міжнародними мірками».

Згодом олова правління компанії «Казтрансойл» Дімаш Досанов та голова правління QazaqGaz Кайрат Шаріпбаєв залишили свої посади. Досанов одружений на Алії Назарбаєвій – молодшій доньці першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Шаріпбаєва ЗМІ називають «нинішнім» чоловіком іншої дочки експрезидента – Даріги.

ЗМІ Казахстану раніше писали, що і Досанов, і Шаріпбаєв потрапили у керівні органи державних енергетичних компаній після того, як взяли шлюб з доньками Назарбаєва.