У Казахстані поліція затримала блогера, який прилетів із Києва

Єрмек Наримбаєв був засуджений за статтею розпалювання соціальної, національної, родової, расової, станової чи релігійної ворожнечі

В аеропорту казахського міста Алмати затримано блогера та активіста Єрмека Наримбаєва, який кілька років проживав в Україні та прилетів рейсом із Києва. Про це повідомляє Tengrinews із посиланням на місцеву прокуратуру у неділю, 6 лютого.

Прокуратура Алмати повідомляє, що Наримбаєв Є.Є., 1970 року народження, затриманий співробітниками департаменту поліції на транспорті в міжнародному аеропорту Алмати після прильоту з міста Київ.

«Він був у розшуку. З метою виконання вироку суду Наримбаєв Є.Є. поміщений у слідчий ізолятор», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у 2016 році Наримбаєв був засуджений до трьох років позбавлення волі за статтею розпалювання соціальної, національної, родової, расової, станової або релігійної ворожнечі (ст.174 КК РК). У березні того ж року апеляційний суд пом'якшив покарання активісту, замінивши позбавлення волі обмеженням на той самий термін. Після цього він виїхав із Казахстану до України, незважаючи на заборону.

Нагадаємо, 5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

До слова, президент Казахстану знайшов несподівану причину зникнення з моргів тіл «закордонних бойовиків».

Нагадаємо, влада Казахстану порахувала загиблих під час протестів.

Раніше президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести.

Також голова держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час звернення до народу, що Комітет національної безпеки Казахстану (КНБ) свідомо чи несвідомо ігнорував критичну загрозу тероризму, що постала перед країною.

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