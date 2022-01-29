Президент Казахстану виступив проти міжнародного розслідування січневих протестів

Токаєв сумнівається в об'єктивності міжнародної спільноти

Немає необхідності проводити міжнародне розслідування січневих подій у Казахстані. Про це сказав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю держтелеканалу Хабар24 у суботу, 29 січня.

«Щодо міжнародного розслідування подій у Казахстані, я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі. У нас є люди чесні та об'єктивні, які очолюватимуть громадські комісії», – сказав він.

Токаєв зазначив, що спокійно ставиться до резолюції Європарламенту щодо подій у Казахстані і нагадав, що вона має рекомендаційний характер.

«Вони вже вдруге приймають резолюцію щодо Казахстану, причому абсолютно необ'єктивну, передчасну у цьому випадку. Моє ставлення до цієї резолюції є абсолютно спокійним. Я сам зацікавлений у тому, щоб ми отримали правду. Ця резолюція продиктована лобістами, вони працюють на замовлення наших людей, які свого часу залишили Казахстан, заробивши серйозні великі гроші в країні, і зараз витрачають на те, щоб організовувати ті чи інші демонстрації, стравлюють людей, діють за принципом «чим гірше, тим краще», – заявив казахський лідер.

До слова, президент Казахстану знайшов несподівану причину зникнення з моргів тіл «закордонних бойовиків».

Нагадаємо, влада Казахстану порахувала загиблих під час протестів.

Раніше президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести.

Також голова держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час звернення до народу, що Комітет національної безпеки Казахстану (КНБ) свідомо чи несвідомо ігнорував критичну загрозу тероризму, що постала перед країною.

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