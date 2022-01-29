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    Президент Казахстану виступив проти міжнародного розслідування січневих протестів

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    Протести в Казахстані забрали життя кількох сотень людей &ndash; офіційні дані - Президент Казахстану виступив проти міжнародного розслідування січневих протестів
    Протести в Казахстані забрали життя кількох сотень людей – офіційні дані
    фото: Комсомольська правда

    Токаєв сумнівається в об'єктивності міжнародної спільноти

    Немає необхідності проводити міжнародне розслідування січневих подій у Казахстані. Про це сказав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю держтелеканалу Хабар24 у суботу, 29 січня.

    «Щодо міжнародного розслідування подій у Казахстані, я не вважаю за необхідне проводити таке розслідування, впораємося самі. У нас є люди чесні та об'єктивні, які очолюватимуть громадські комісії», – сказав він.

    Токаєв зазначив, що спокійно ставиться до резолюції Європарламенту щодо подій у Казахстані і нагадав, що вона має рекомендаційний характер.

    «Вони вже вдруге приймають резолюцію щодо Казахстану, причому абсолютно необ'єктивну, передчасну у цьому випадку. Моє ставлення до цієї резолюції є абсолютно спокійним. Я сам зацікавлений у тому, щоб ми отримали правду. Ця резолюція продиктована лобістами, вони працюють на замовлення наших людей, які свого часу залишили Казахстан, заробивши серйозні великі гроші в країні, і зараз витрачають на те, щоб організовувати ті чи інші демонстрації, стравлюють людей, діють за принципом «чим гірше, тим краще», – заявив казахський лідер.

    До слова, президент Казахстану знайшов несподівану причину зникнення з моргів тіл «закордонних бойовиків».

    Нагадаємо, влада Казахстану порахувала загиблих під час протестів.

    Раніше президент Казахстану назвав одну з причин невдоволення населення, що спричинила протести.

    Також голова держави Касим-Жомарт Токаєв заявив під час звернення до народу, що Комітет національної безпеки Казахстану (КНБ) свідомо чи несвідомо ігнорував критичну загрозу тероризму, що постала перед країною.

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    Теги: Казахстан протест розслідування президент Касим-Жомарт Токаєв влада населення
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    Президент Казахстану виступив проти міжнародного розслідування січневих протестів