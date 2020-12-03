Президент охопленої коронавірусом країни розкритикував жорсткий карантин

За час пандемії коронавірусу у Мексиці зафіксовано 1,1 млн випадків зараження Covid-19

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що виступає проти введення жорстких обмежень для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, жорсткий карантин обмежує свободу громадян, зокрема на пересування.

Лопес також додав, що прагнення до жорстких обмежень притаманне людям, «які хочуть показати свою авторитарну владу, диктатуру».

«Всі вільні. Той, хто хоче носити маску, щоб відчувати себе в безпеці, може це робити», — заявив він.

Як відомо, Лопес давно виступає проти введення локдауну в країні. Він також вважає за краще не вдягати медичну маску під час участі в публічних на заходах.

За час пандемії коронавірусу у Мексиці зафіксовано 1,1 млн випадків зараження Covid-19. Понад 106 тис. осіб померли від наслідків зараження інфекцією.

До слова, влада Німеччини вирішила продовжити локдаун до 10 січня.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що в умовах пандемії маску слід носити і всередині, і поза приміщеннями, якщо немає можливості для дотримання фізичної дистанції щонайменше в один метр.

Як відомо, в Україні за добу 1 грудня коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини.