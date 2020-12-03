Ткаченко закликав українців «відсвяткувати» скасування карантину вихідного дня

«Вперед назустріч цікавим вихідним», заявив Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав українців на вихідні відвідати заклади культури та сфери креативних індустрій, оскільки карантин вихідного дня скасували.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

«Карантин вихідного більше не діє. А отже, рітейл, заклади культури та бізнес-сфери креативних індустрій, керуючись обмеженнями помаранчевої зони, знову можуть працювати у найбільш прибутковий для них час та сезон. Вже з суботи можна знову переглянути виставу у театрі, познайомитися з експозиціями музеїв, послухати оперу, насолодитися концертом у філармонії чи подивитися фільм у кінотеатрі, не відкладати спортзал на понеділок, зустрітися на каву з друзями у кафе чи ресторані, піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля, та ще багато потрібних речей, за якими усі ми встигли скучити», – написав Ткаченко.

Він також закликав українців зробити паузу у доставках додому, відмовитися від спокуси залишитися під теплою ковдрою, одягнути маску, взяти антисептики та «вперед на зустріч цікавим вихідним».

Ткаченко запевняє, що заклади культури дотримуються карантинних обмежень, тому їх відвідування цілком безпечне. Він закликав «квитком, кавою або абонементом» підтримати культурну сферу.

Як відомо, 2 грудня, уряд скасував карантин вихідного дня.

В Україні з 14 листопада діяв карантин вихідного дня. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Напередодні прем’єр Шмигаль повідомив про карантинні обмеження у святкові дні. Він стверджує, що мери міст обласного значення та голови ОДА згодні з забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків.

До слова, Львів вирішив відмовитися від масових заходів під час Різдва і Нового року.

Як відомо, з кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України локдауну через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

В Офісі президента поки не визначилися з датою введення локдауну.