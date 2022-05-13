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    Думки вголос

    Шольц вирішив ризикнути власним рейтингом

    • Агія Загребельська

      українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

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    Згідно результатів опитувань близько 40% респондентів ще не визначилася за кого будуть голосувати - Шольц вирішив ризикнути власним рейтингом
    Згідно результатів опитувань близько 40% респондентів ще не визначилася за кого будуть голосувати
    фото з відкритих джерел

    Міні федеральні вибори в Німеччині – міні ва-банк Шольца

    В неділю буде голосування у Північному Рейні-Вестфалії, де проживає 18 млн. населення, або майже кожен п’ятий житель Німеччини.

    ВВП регіону – 733 млрд. євро, більше ніж у деяких країн ЄС та, для прикладу, Швейцарії.

    Ці вибори будуть особливо напруженими та показовими через кілька причин:

    Перша. Регіональний фактор нівельовано, бо всі місцеві кандидати є недостатньо популярними, щоб здобути перемогу без партійного бренду.

    Друга. СДПН зробила Шольца обличчям кампанії, чим фактично пішла на ва-банк, адже якщо СДПН вибори програє – це ще більше вдарить по рейтингу канцлера

    Третя. СДПН останні роки була в опозиції в регіоні, отже їй потрібно не утримати позиції, а відвоювати. При цьому головний опонент – ХДС (партія екс-канцлерки Меркель), лідер якого має амбіції на канцлера, в рамках яких, в тому числі, нещодавно відвідував Київ.

    Четверта. Напередодні був корупційний скандал, пов’язаний з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт від партії СДПН. І, можливо, вам він буде здаватися трохи смішним, щоб вплинути на результати виборів, але толерантність до розтрат та корупції у німців дуже низька. Ламбрехт полетіла у відпустку на урядовому гелікоптері, взявши з собою на борт свого дорослого сина. І хоча всі витрати на поїздку вона оплатила, але користування державним майном для німців виявилося занадто тяжким порушенням.

    П'ята. Згідно результатів опитувань близько 40% респондентів ще не визначилася за кого будуть голосувати, отже результати дуже непередбачувані. На сьогодні розрив між СДПН та ХДС – 3% на користь останніх.

    Джерело: блог Агії Загребельської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Німеччина вибори війна рейтинг партії Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц вирішив ризикнути власним рейтингом