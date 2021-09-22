Президент Сальвадору назвав себе «найкрутішим диктатором»

Аккаунт Букела верифікований, тобто сторінка дійсно належить йому

Президент Сальвадору Наїб Букела назвав себе «найкрутішим диктатором у світі». Відповідний статус з'явився у нього в статусі в Twitter.

«Найкрутіший диктатор у світі», – написав він.

Аккаунт Букела верифікований соцмережею, а це означає, що сторінка дійсно належить йому.

Нагадаємо, Сальвадор став першою країною у світі, яка прийняла криптовалюту біткоїн як засіб платежу.

Парламент Сальвадора узаконив біткоїн як платіжний засіб у червні цього року. Визнання біткоїна офіційною валютою ініціював президент країни Наїб Букела. Також він доручив майнити криптовалюту за допомогою енергії вулканів.

Світовий банк відмовився допомогти Сальвадору з впровадженням біткоїна.