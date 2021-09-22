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    Президент Сальвадору назвав себе «найкрутішим диктатором»

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    Президент Сальвадору здивував своїм дописом&nbsp; - Президент Сальвадору назвав себе «найкрутішим диктатором»
    Президент Сальвадору здивував своїм дописом 
    Фото з відкритих джерел

    Аккаунт Букела верифікований, тобто сторінка дійсно належить йому

    Президент Сальвадору Наїб Букела назвав себе «найкрутішим диктатором у світі». Відповідний статус з'явився у нього в статусі в Twitter.

    «Найкрутіший диктатор у світі», – написав він.

    Аккаунт Букела верифікований соцмережею, а це означає, що сторінка дійсно належить йому.

    Нагадаємо, Сальвадор став першою країною у світі, яка прийняла криптовалюту біткоїн як засіб платежу.

    Парламент Сальвадора узаконив біткоїн як платіжний засіб у червні цього року. Визнання біткоїна офіційною валютою ініціював президент країни Наїб Букела. Також він доручив майнити криптовалюту за допомогою енергії вулканів.

    Світовий банк відмовився допомогти Сальвадору з впровадженням біткоїна.

    Теги: Світовий банк президент парламент
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    Президент Сальвадору назвав себе «найкрутішим диктатором»