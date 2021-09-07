Перша країна світу офіційно визнала біткоїн засобом платежу

6 вересня Сальвадор купив свої перші 400 біткоїнів, піднявши курс криптовалюти на 1,49% – до $ 52 680

Сальвадор став першою країною в світі, яка прийняла криптовалюту біткоїн як засіб платежу, передає Reuters.

Відзначається, що прихильники цього експерименту вважають, що використання криптовалюти дозволить громадянам країни заощадити «мільярди доларів» на комісійних витратах, під час переказах коштів трудових мігрантів з-за кордону. Критики ініціативи вважають, що перехід на криптовалюту сприятиме відмиванню грошей.

Як пише агентство, лише за 2020 рік грошові перекази в Сальвадор становили майже $6 млрд – це 23% ВВП країни.

За даними опитувань, сальвадорці скептично ставляться до використання криптовалюти як засобу платежу через її волатильність. На думку критиків, це може збільшити нормативні та фінансові ризики для фінансових установ.

Зазначається, що 6 вересня Сальвадор купив свої перші 400 біткоїнів, піднявши курс криптовалюти на 1,49% – до $ 52 680. Станом на ранок 7 вересня, криптовалюта коштує $52 594 за даними CoinDesk.

Зазначимо, що в понеділок курс криптовалюта наблизився до позначки в $52 000 вперше за кілька місяців.

Парламент Сальвадора узаконив біткоїн як платіжний засіб в червні цього року. Визнання біткоїна офіційною валютою ініціював президент країни Найіб Букеле. Також він доручив майнити криптовалюту за допомогою енергії вулканів.

Своєю чергою, Світовий банк відмовився допомогти Сальвадору з впровадженням біткоїна.