Президент Венесуели назвав умову для своєї відставки

Моя доля в руках народу, заявив Мадуро

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 6 грудня.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Опозиція заявила, що вибори 6 грудня 2020 року є плебісцитом. Я приймаю виклик! Нумо подивімось, хто виграє, якщо ми переможемо; Ми будемо рухатись далі, але якщо ми програємо Національні збори, я залишу президентство Республіки. Моя доля в руках народу», – йдеться у повідомленні.

La oposición dijo que las elecciones del #6Dic de 2020, son un plebiscito ¡Acepto el Reto! Vamos a ver quién gana, si ganamos; seguiremos hacia adelante, pero si perdemos la Asamblea Nacional, me voy de la Presidencia de la República. ¡Mi destino está en manos del Pueblo! pic.twitter.com/PnH6TTOWXq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2020

Нагадаємо, вибори до Національної асамблеї Венесуели відбудуться 6 грудня. У них візьмуть участь 107 політичних партій і об'єднань. Опозиція за участі партії ексспікера парламенту Хуана Гуайдо відмовилася від участі в них.

До слова, влітку Рада ЄС оголосила рішення включити ще 11 офіційних представників Венесуели до списку осіб та установ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи за протидію опозиції на чолі з Хуаном Гуайдо та підрив демократії.