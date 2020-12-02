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    У світі

    Президент Венесуели назвав умову для своєї відставки

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    Моя доля в руках народу, заявив Мадуро

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність піти у відставку в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 6 грудня.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    «Опозиція заявила, що вибори 6 грудня 2020 року є плебісцитом. Я приймаю виклик! Нумо подивімось, хто виграє, якщо ми переможемо; Ми будемо рухатись далі, але якщо ми програємо Національні збори, я залишу президентство Республіки. Моя доля в руках народу», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, вибори до Національної асамблеї Венесуели відбудуться 6 грудня. У них візьмуть участь 107 політичних партій і об'єднань. Опозиція за участі партії ексспікера парламенту Хуана Гуайдо відмовилася від участі в них.

    До слова, влітку Рада ЄС оголосила рішення включити ще 11 офіційних представників Венесуели до списку осіб та установ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи за протидію опозиції на чолі з Хуаном Гуайдо та підрив демократії.

    Теги: вибори політика Венесуела президент опозиція Хуан Гуайдо
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