Чи справді Covid-19 йде на спад? Медики з усієї України поділились своїми даними

«Кількість звернень скорочується», – кажуть лікарі на заході країни. На сході тенденції інші

В Україні спостерігають спад хворих на коронавірус. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що на такий спад вплинув карантин вихідного дня. Аби з’ясувати, наскільки звіти уряду зображають реальність, «Главком» звернувся до лікарів з різних куточків країни. Саме вони можуть оцінити зміни, які стались впродовж останніх тижнів.

Так, директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко зазначив, що «за 14 днів кількість хворих, які поступають на стаціонарне лікування – зменшується».

«Орієнтовно на 50%. Але якщо дивитися клінічний стан, то у хворих, які шпиталізуються, більш тяжкий перебіг ніж у попередні місяці. Напевно, це зумовлено двома причинами: мутацією коронавірусу і самолікуванням, яким займаються люди впродовж кількох днів чи навіть тижнів після початку хвороби. Потім, коли настає критичний стан, поступають на стаціонарне лікування. Безумовно, від цього ефективність лікування знижується внаслідок тяжкості перебігу хвороби. На жаль, зараз почастішали летальні випадки», – зазначив Федоренко.

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У свою чергу, заступник головного лікаря з медичних питань Київської міської клінічної лікарні №4 Георгій Аксютін наголосив, що кількість пацієнтів зменшилась, але деякі пізно звертаються про допомогу.

«Як правило до лікарні потрапляють важкі хворі, які потребують кисневої підтримки. Якщо поступало за день по 60-80 хворих, то зараз по 30-40. Цей вірус немає типів. Він мутує і можуть бути інші штами. Ми знаємо штами грипу А1, А3, «Пхукет», «Таїланд» тощо. Є також два чи три штами групи «Б», якими можна захворіти, якщо ти не привитий, по декілька разів на рік. Можливо, з цим пов’язано (важкість протікання хвороби у пацієнтів, які зараз поступають до лікарень). Багато хто пізно звертається. Як правило, до нас у лікарню потрапляють пацієнти від 7 до 14 дня протікання хвороби», – зазначив лікар.

Також, головна лікарка Центральної районної лікарні, Катеринопільська ОТГ на Черкащині Олена Пироженко говорить, що кількість звернень за останній час зменшилося.

«Потік хворих трохи зменшився, десь наполовину. Може, люди змирилися зі своїми емоціями, перестали настільки сильно хвилюватися, ніж раніше і більше займаються самолікуванням. На 40-50% зменшилася кількість хворих, у яких виявляють «ковід». Стан пацієнтів, які звертаються амбулаторно такий самий, що і був раніше. У нашій об’єднаній територіальній громаді до сімейного лікаря звертаються близько 25 осіб на день. Маємо підписаних 11 тисяч декларацій. Раніше зверталося і по 50 осіб на день і більше», – каже лікарка.

За словами лікаря Закарпатської обласної інфекційної лікарні, викладача інфекційних хвороб в Ужгородському національному університеті Євгенія Данканича потік звернень у них також зменшився.

«На 20-30%. Я пов’язую це з майбутніми святами. Але від того рівень важкості перебігу хвороби у пацієнтів, яких ми приймаємо, не змінюється. Мова про здебільшого середні і важкі випадки. Важкість протікання не змінюється впродовж багатьох місяців. Бувають важко хворіють навіть молоді люди, у яких цитокіновий шторм», – говорить Данканич.

Крім того, директор районного територіального медичного об’єднання, міської лікарні, Станично-Луганська ОТГ на Луганщині Світлана Забудкова навпаки зазначила, що у них потік хворих збільшився за останні два тижні.

«Можна сказати, що у стаціонарі удвічі більше хворих. Нині у лікарні у нас 26 людей з підтвердженим коронавірусом. У жовтні і листопаді пацієнтів з цією хворобою було набагато менше. Кількість «ковід» пацієнтів, які лікуються амбулаторно, також зросла приблизно у півтора-два рази. Нині це 67 людей. Щодо складності протікання хвороби не можу сказати, що вона змінилася. У нас в жовтні були складні випадки, і в листопаді, і в грудні так само. Хворіють як молоді люди, так і люди старшого віку», – додала лікарка.

Динаміка захворюваності на коронавірус в останні тижні, якщо вірити офіційним даним, пішла на спад. Кількість нових хворих чотири тижні підряд зменшується, при цьому число тих, хто одужав, стабільно перевищує число тих, хто захворів.

Нагадаємо, пік захворюваності, згідно з даними МОЗ, припав на кінець листопада. Тоді добовий показник сягав понад 16 тис. хворих на добу. Тепер картина геть інша. Наприклад, за неділю, 20 грудня, виявлено всього 6,5 тис. нових випадків хвороби. У будні цифри більші, але все одно суттєво нижчі за пікові показники.

Глава МОЗ Максим Степанов пояснює цю тенденцію ефективністю карантину вихідного дня, який кілька тижнів діяв у країні.

Зазначимо, що 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.