Пандемія коронавірусу: число інфікованих перевищило 80 млн

За останню добу кількість інфікованих Covid-19 в світі збільшилася на 673 тисячі

Антилідером із захворюваності й смертності, як і за кількістю проведених тестів, залишаються США

У світі вже понад 80 млн осіб заразилися коронавірусом нового типу Covid-19.

Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometers.

Наразі в світі підтверджено 80 185 496 випадків Covid-19, з них майже 56,4 млн пацієнтів одужали і 1,75 млн – померли від ускладнень хвороби, викликаних інфекцією. За останню добу виявили 673,2 тисячі нових інфікованих.

Антилідером із захворюваності й смертності, як і за кількістю проведених тестів, залишаються США. В країні інфікувалися 19,1 млн громадян, з яких 11,2 млн подолали хворобу і понад 337 тисяч померли.

На другому місці із захворюваності знаходиться Індія (10,1 млн випадків), на третьому – Бразилія (7,4 млн).

Україна зараз на 17-му місці в світі за кількістю інфікованих коронавірусом – трохи більше 1 млн.

Коронавірус в Україні

Всього 1012167

Одужали 646772

Хворіють 347814

Померли 17581

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Нагадаємо, за добу 24 грудня в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус.