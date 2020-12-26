Пандемія коронавірусу: число інфікованих перевищило 80 млн
За останню добу кількість інфікованих Covid-19 в світі збільшилася на 673 тисячі
Антилідером із захворюваності й смертності, як і за кількістю проведених тестів, залишаються США
У світі вже понад 80 млн осіб заразилися коронавірусом нового типу Covid-19.
Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometers.
Наразі в світі підтверджено 80 185 496 випадків Covid-19, з них майже 56,4 млн пацієнтів одужали і 1,75 млн – померли від ускладнень хвороби, викликаних інфекцією. За останню добу виявили 673,2 тисячі нових інфікованих.
Антилідером із захворюваності й смертності, як і за кількістю проведених тестів, залишаються США. В країні інфікувалися 19,1 млн громадян, з яких 11,2 млн подолали хворобу і понад 337 тисяч померли.
На другому місці із захворюваності знаходиться Індія (10,1 млн випадків), на третьому – Бразилія (7,4 млн).
Україна зараз на 17-му місці в світі за кількістю інфікованих коронавірусом – трохи більше 1 млн.
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Всього1012167
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Одужали646772
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Хворіють347814
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Померли17581
Нагадаємо, за добу 24 грудня в Україні виявлено понад 11 тис. нових хворих на коронавірус.